Активистку "Открытой России" посадили под арест. Ее дочь умерла в больнице

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Дочь ростовской активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко умерла в реанимации. На прошлой неделе Шевченко заключили под домашний арест по первому в России делу о деятельности "нежелательной" организации.

О смерти 17-летней дочери Шевченко сообщили координатор правозащитного проекта "Открытой России" Полина Немировская и журналистка Зоя Светова.

Накануне дочь Шевченко была госпитализирована с обструктивным бронхитом из интерната для детей с особенностями развития. Врачи оценивали ее состояние как критическое.

Пропустить Twitter пост , автор: @polinanem Дочь активистки Открытой России Анастасии Шевченко умерла в реанимации. Вчера следователь отпустил Настю с ней увидеться. — ядерный потанцевал (@polinanem) 31 января 2019 г.

Адвокаты Шевченко обращали внимание на то, что дочери активистки необходим тщательный уход, который она не может обеспечить, находясь под домашним арестом.

Сначала суд не разрешил Шевченко посещать дочь, однако в среду, 30 января, в "Открытой России" сообщили, что следователь отпустил женщину до 1 февраля.

Член федерального совета "Открытой России" Анастасия Шевченко была заключена под домашний арест 23 января. Ее обвиняют в участии в деятельности организации, признанной в России нежелательной, в частности, в том, что она участвовала в собраниях и митингах.

Как сообщали в "Открытой России", накануне на допросе Шевченко заявила, что не признает вину, и что сущность предъявленного обвинения ей непонятна.

О том, что в отношении Шевченко заведено уголовное дело о деятельности нежелательной организации, стало известно 21 января. Это дело стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России.

Анастасия Шевченко - мать троих детей. Двое из них - 14-летняя Влада и 7-летний Миша - проживали с ней, а 17-летняя дочь находилась в интернате для детей с особенностями развития.