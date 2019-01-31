Аномальные морозы парализовали Средний Запад США: фотографии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Чикаго побит температурный рекорд, зафиксированный в 1966 году

Сильнейшие морозы обрушились на значительную часть территории США. Наиболее низкие температуры отмечаются на Среднем Западе страны, где столбики термометров опустились до -30 градусов Цельсия.

От морозов сильнее всего пострадали штаты Северная Дакота, Висконсин, Айова, Миннесота, Мичиган и Иллинойс. В Чикаго температура воздуха достигла рекордно низкой отметки в -33 градуса, в Северной Дакоте зафиксирован мороз в -37 градусов.

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Во многих американских городах закрыты школы, государственные учреждения и музеи. Общественный транспорт работает с перебоями. По последним данным, из-за морозов погибли уже как минимум восемь человек.

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Власти штата Айова советуют тем, кто выходит на мороз, избегать глубоких вдохов и поменьше разговаривать. Мэр Чикаго Рам Эмануэль призвал горожан не выходить на улицу без крайней необходимости.

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Крупнейшие авиакомпании США отменили около 1,8 тысяч рейсов на Среднем Западе из-за холодов. Во вторник компания United Continental отменила около 80% рейсов из аэропорта О'Хара в Чикаго.

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Полиция Чикаго предупреждает о росте числа ограблений: преступники отбирают у людей теплую одежду, в первую очередь дорогие пуховики компании Canada Goose.

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Управление кадровой службы США объявило, что из-за неблагоприятных погодных условий федеральные служащие могут приходить на работу с трехчасовой задержкой или брать незапланированные отгулы.

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Сильные снегопады с ветром обрушились и на восточное побережье США. Власти Нью-Йорка советуют жителями воздержаться от пользования частным автотранспортом из-за плохой видимости на дорогах.

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Из-за снегопадов резко увеличилось количество ДТП, на нескольких трассах в Пенсильвании и Нью-Йорке образовался транспортный коллапс. Многие автомобилисты не могут завести свои машины на сильном морозе.

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Синоптики связывают аномальные морозы с мощным арктическим циклоном. Ученые также говорят о связи экстремальных холодов с глобальными климатическими изменениями.

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Морозная погода затронула почти 250 миллионов жителей США. При этом примерно 90 миллионов американцев столкнулись с морозами в -17 градусов и ниже.

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