Собянина предупредили о перебоях с продуктами. Он назвал это паническими слухами

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Власти Москвы с утра вынуждены убеждать горожан в том, что им не стоит опасаться перебоев с поставками продуктов в магазины из-за новых правил выдачи пропусков для грузовых автомобилей.

С чего все началось

В четверг газета "Коммерсант" опубликовала заметку под заголовком "Невъездное съестное". В ней идет речь о том, что ужесточение правил передвижения грузовиков по Москве может привести не только к перебоям с поставками в торговые сети, но и к росту цен на продукты.

Основой для статьи стало письмо, которое направили московскому мэру Сергею Собянину руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), "Руспродсоюза" и других организаций.

В письме Собянину отраслевые лоббисты жалуются на постановление правительства Москвы, которое вступило в силу 14 января. Оно меняет правила оформления пропусков для грузовых автомобилей и их движения.

Как изменились правила

Новые правила не только усложняют процедуру подачи заявки на получение разрешений, но и запрещают оформлять разовые пропуска для грузовиков сроком на пять дней чаще двух раз в месяц, пересказывает письмо "Коммерсант".

Процедура получения разового пропуска проще, чем постоянного, объяснила газете исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина. По ее словам, разовые пропуска оформляли, когда не могли в течение определенного времени оформить годовой пропуск.

Кроме того, новые правила запрещают грузовикам грузоподъемностью до 12 тонн въезжать в город с 6:00 до 22:00. Грузовикам до одной тонны запрещается на это время въезд в пределы Третьего транспортного кольца. При этом разгрузка автомобилей в ночное время на большей части Москвы запрещена законом о соблюдении тишины, напоминает Федоткина.

Чем это грозит

Изменение правил приведет к росту расходов на логистику, сказал изданию исполнительный директор "Союзмолока" Артем Белов.

Расходы производителей на транспортировку и сроки доставки вырастут в Москве уже в ближайшее время, считает глава Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков.

Отсутствие части товаров в магазинах в сочетании с ростом цен грозит повышением социальной напряженности, пригрозил анонимный источник газеты на розничном рынке.

Отраслевые союзы попросили Собянина приостановить действие новых правил и обсудить их с бизнесом.

Что ответил Собянин

Собянин с критикой новых правил движения грузовиков по Москве не согласился. Сообщения прессы - а публикацию "Коммерсанта" с утра подхватили другие СМИ - он назвал "паническими слухами".

Пропустить Twitter пост , автор: @MosSobyanin Панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований. Пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 31 января 2019 г.

По мнению мэра, которым он поделился в "Твиттере", нет никаких оснований опасаться перебоев с поставками продуктов в магазины, поскольку выдается достаточное количество пропусков для грузовиков.

В другом твите Собянин написал, что новые правила мало чем отличаются от тех, что были.

"Единственное - дают возможность обеспечить более действенный контроль. Не всем это нравится, но без этого на дорогах будет хаос. Тем не менее готовы к нормальному диалогу со всеми заинтересованными сторонами", - написал мэр Москвы.

Еще до Собянина с заявлениями о том, что столице России не грозят пустые полки в магазинах, выступил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Большинство ритейлеров получают пропуска либо на квартал, либо на целый год", - сообщил он. Он не согласился с заявлением бизнеса о том, что власти не вступили в переговоры, прежде чем начали менять правила.

"Со многими представителями торговых сетей мы уже переговорили, никаких вопросов и опасений ни у кого не возникло", - сказал он журналистам.

В середине января центр организации дорожного движения в Москве объяснял введение новых правил желанием "лишить недобросовестных перевозчиков возможности злоупотреблять правом во время подачи документов".