Генпрокуратура назвала наиболее вероятные версии гибели группы Дятлова

Правообладатель иллюстрации YAY/TASS Image caption Таинственная гибель туристов-любителей в горах Урала породила десятки версий, в том числе и конспирологических

Генпрокуратура России считает, что таинственная смерть девяти советских туристов на Урале в 1959 году связана с природными явлениями. Это могла быть лавина или ураган, криминальная версия исключена, пришли к выводу в прокуратуре.

"Лавина, "снежная доска" или ураган"

"Криминал исключается полностью", - заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, выступая на видеоканале прокуратуры "Эфир".

По его словам, прокуратура Свердловской области проверит три версии гибели группы в результате природных явлений: "Это могла быть лавина, так называемая снежная доска (пласт мелкозернистого снега. - Би-би-си) или ураган".

В сентябре 2018 года прокуратура Свердловской области начала масштабную проверку обстоятельств гибели туристов. "Цель ее - из 75 версий оставить одну, истинную", - сказал Куренной.

"Из 75 версий мы намерены проверить как наиболее вероятные три, и все они так или иначе связаны с природными явлениями", - добавил он.

Он объяснил, что прокуратура - единственный орган, который по закону может вернуться к расследованию гибели группы Дятлова, несмотря на то, что событие произошло 60 лет назад, а сроки давности по уголовному делу прошли, пояснил Куренной.

Начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков, в свою очередь, объяснил, что для проверки есть две причины. Первая - родственники погибших хотят знать, от чего они умерли. Вторая - нужно установить, что произошло, чтобы избежать повторения таких событий в будущем.

В связи с этим сотрудники прокуратуры Свердловской области вместе с экспертами и представителями МЧС собираются в марте выехать на место гибели туристов. До этого прокуратура проверяла только материалы старого расследования.

Перевал Дятлова

Группа Дятлова состояла из девяти туристов-студентов под руководством инструктора Игоря Дятлова. Она совершала лыжный поход по северному Уралу и погибла в полном составе на перевале в Свердловской области, в районе горы Холатчахль.

Экспедиция пропала в горах Урала в начале февраля 1959 года. Туристы не вышли в намеченный срок на финишную точку маршрута. Последнюю стоянку группы обнаружили только в конце февраля на горном склоне, который теперь неофициально называют перевалом Дятлова.

Тела всех девяти туристов были найдены на разном расстоянии от их стоянки в последующие несколько месяцев. Пятеро замерзли насмерть, четверо погибли в результате разных травм. Следствие пришло к выводу, что причиной гибели туристов стала некая "стихийная сила, которую преодолеть туристическая группа не смогла".

Таинственная гибель группы Дятлова породила десятки версий, среди которых сход лавины, нападение на группу, испытание секретного оружия и даже действие паранормальных сил.

Расследованием гибели группы Дятлова до сих пор занимаются исследователи-любители, группе Дятлова посвящены многочисленные сайты в интернете.

По мотивам трагедии написано много книг и очерков, сняты документальные и художественные фильмы. В 2013 году вышел в прокат фантастический триллер американо-финского режиссера Ренни Харлина "Тайна перевала Дятлова". Картина получила неоднозначную оценку кинокритиков.