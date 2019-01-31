Отца сенатора Арашукова арестовали по делу о хищениях у "Газпрома"

Правообладатель иллюстрации Petr Kovalev/TASS Image caption Арашуков-старший обвиняется в создании схемы по хищению газа и продаже его за наличные

Рауля Арашукова, отца сенатора Рауфа Арашукова, арестовали по делу о хищениях у "Газпрома" на сумму 30 млрд рублей и о создании преступной группы.

На заседании Арашуков-старший отказался признать вину. "Я преступником никогда не был. Все, что говорили прокурор и следователь - для меня это все ново. Я вчера сидел на работе, приехали следователи, провели обыск", - цитирует его слова агентство РИА Новости.

Адвокаты Рауля Арашукова заявили, что на их клиента пытаются заставить признать вину. Они не уточнили, кто именно пытается это сделать.

В свою очередь следствие заявило, что опасается за жизнь и здоровье свидетелей по делу в случае, если на время расследования Арашуков останется на свободе. В итоге суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил его в СИЗО на два месяца.

Помимо Арашукова-старшего в четверг был арестован его двоюродный брат Руслан Арашуков (гендиректор компаний "Газпром газораспределение Астрахань" и "Газпром межрегионгаз Астрахань"), проходящий по тому же делу.

Также суд арестовал гендиректора компании "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Игоря Травинова, директора филиала этой же компании в Минводах Гузера Хашукоева, а также первого заместителя гендиректора "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова.

Арашукова-старшего задержали утром в среду 30 января в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге по подозрению в хищениях на сумму 30 млрд рублей у "Газпрома", а также в создании организованной преступной группировки. В четверг его, по данным источников ТАСС и РИА Новости, этапировали в Москву.

Как считает следствие, Арашуков "используя связи, способствовал назначению своих родственников и знакомых" на должности в структурах топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа.

Соучастники преступлений, по мнению следователей, завышали объемы необходимого региону газа и похищали его излишки, продавая компаниям и физлицам за наличные, а также участвовали в схеме поставки газа несуществующим потребителям. По данным следствия, хищения продолжались несколько лет.

СКР опубликовал видео, на котором Арашуков-старший общается со следователем.

Арашуков-старший, как и его сын, не признает свою вину, сообщал ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отметило издание The Bell, именно подразделение "Газпром межрегионгаз", где Арашуков-старший занимает должность советника гендиректора, по постановлению суда Чечни должно было списать долги жителей республики на сумму более 9 млрд рублей.

Следователи заявили о том, что совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД России провели более 40 обысков в 11 городах.

Рауль Арашуков с конца 1990-х руководил различными подразделениями "Межрегионгаза", а с 2011 года работал советником генерального директора "Газпром межрегионгаз", координируя работу филиалов компании на Северном Кавказе. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, он входит в совет директоров АО "Газпром Газораспределение Ставрополь", в 2007-2009 годах возглавлял ОАО "Ставрополькрайгаз", а также ранее руководил компанией "Ставропольрегионгаз". Он является депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесии.

Арестованный сенатор

Сын Рауля Арашукова - сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков - был задержан 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Парламентарии по просьбе генпрокуратуры лишили его неприкосновенности. Собеседник РИА Новости уточнял, что сенаторы проголосовали за лишение 32-летнего Арашукова неприкосновенности единогласно.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин знал о предстоящем задержании сенатора. "Президент был в курсе этого мероприятия до того, как оно произошло. Пока предъявлены достаточно тяжкие объявления, и будет вестись следствие, за которым последует суд. Пока больше сказать нечего", - сказал он журналистам в четверг.

Песков заявил, что не знает, возникали ли у президента после задержания Арашукова вопросы к главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову.

Арашукову-младшему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля. Свою вину он не признает. Сенатор арестован до 30 марта.

При обысках у него были изъяты сабли, кинжалы, золотые слитки и "наличные деньги в большом количестве", утверждает РИА Новости источник в правоохранительных органах. Официально эта информация не подтверждена.

В ходе заседания по мере пресечения сенатору следователь заявил, что у Арашукова есть вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно российским законам, членом Совета Федерации не может быть человек, имеющий гражданство иностранного государства или вид на жительство в другой стране.

Как стало известно Интерфаксу от Общественной наблюдательной комиссии Москвы, Рауф Арашуков находится в московском СИЗО "Лефортово". По словам ответственного секретаря московской ОНК Ивана Мельникова, он содержится в камере один.