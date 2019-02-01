Из Третьяковки уволена смотритель, пропустившая кражу Куинджи
Из Третьяковской галереи уволили смотрителя после инцидента с похищением картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Она была в оцепенении, что недопустимо, решило руководство галереи. Похититель картины смог покинуть Третьяковку, но вскоре был задержан.
"Смотритель, которая была в зоне произошедшего, была уволена по собственному желанию", - сообщили Интерфаксу в Третьяковской галерее.
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Картина "Ай-Петри. Крым" была похищена в воскресенье, 27 января. В понедельник утром полиция сообщила, что полотно нашли в Подмосковье, похититель задержан. Им оказался 31-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. На видео, которое публиковал Следственный комитет России, было видно, что он беспрепятственно снял картину со стены, в другом зале вытащил полотно из рамы и покинул галерею, сев в белый "Мерседес".
Уволенная сотрудница "не собралась и не выполнила служебные обязанности, чтобы вести себя как необходимо в той ситуации", пояснили в галерее. "Она была в оцепенении, что недопустимо. Чтобы этого не было впредь, на этой должности она работать не может", - заявили агентству в Третьяковке.
После кражи и скорой находки картины Куинджи директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова пообещала наказать виновных в происшедшем, упомянув и увольнения.
"Мы разговариваем со всеми сотрудниками, которые отвечают за безопасность, смотрителями, чтобы понять, как это могло произойти, кто нарушил должностные инструкции, кто не соответствует должности, кто вообще не имеет права работать в галерее", - говорила Трегулова.
Директор галереи не снимала ответственности и с себя. Источник агентства Интерфакс говорил, что вопрос о ее увольнении ставиться не будет.
Трегулова также говорила, что похищение картины - "это совпадение обстоятельств, за который ответственны мы все - весь музей, все службы, которые обеспечивают безопасность, занимаются организаций выставок, экспозиций, кто формулирует условия экспонирования".
Накануне пресс-служба Третьяковской галереи сообщила, что картина "Ай-Петри. Крым" вернется на выставку и будет размещена не на прежнем месте, а в открытой зоне под стеклом и с сигнализацией. Причем ранее в Третьяковке говорили, что картину отправят обратно в Петербург и в экспозиции она больше принимать участие не будет.
Картина висит на новом месте, которое лучше просматривается с камер видеонаблюдения, сообщил утром из галереи корреспондент Интерфакса. "Сначала она выставлялась в небольшом по габаритам месте. Понимая, что сейчас повышенный интерес к картине, мы решили разместить ее в большем пространстве", - рассказала журналистам хранитель галереи Татьяна Городкова.
Как охраняются картины в Третьяковской галерее?
Третьяковская галерея, как и многие другие музеи, оборудована тремя рубежами охраны:
- внешний периметр, сюда входят датчики блокировки окон и дверей
- охрана внутренних помещений - здесь используются извещатели объемного обнаружения, которые реагируют на перемещение тела внутри
- отдельные экспонаты охраняются с помощью поверхностных извещателей, которые сигналят при попытке физически сдвинуть экспонат.
Количество рубежей охраны зависит от помещения. Например, выставочные залы в здании на Крымском валу, где проходят постоянные выставки, оборудованы всеми тремя.
В здании номер 12 по Лаврушинскому переулку (Инженерный корпус, где проходит выставка Куинджи) только два рубежа охраны, говорится в акте обследования зданий галереи.
Похищение Куинджи
Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая принадлежит петербургскому Русскому музею, была украдена с выставки в Инженерном корпусе Третьяковской галереи вечером в воскресенье, 27 января. Злоумышленник просто снял ее со стены на глазах у многочисленных посетителей и ушел.
Утром в понедельник полиция сообщила, что задержала подозреваемого по горячим следам и нашла картину. В МВД уточняли, что задержанный ранее проходил по делу о хранении наркотиков и находился под подпиской о невыезде. Позже было названо его имя - Денис Чуприков.
Как сообщали в МВД, подозреваемый был задержан в поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья, там же, в одном из строящихся зданий, нашли спрятанную им картину.
Как заявили в минкультуры, полотно, страховая сумма которого составляет 12 млн рублей, получило "незначительный ущерб в виде потертостей, причиненный преступником при варварской транспортировке".
На видео, распространенном полицией, Чуприков говорил, что он законопослушный гражданин и не совершает преступлений.
Накануне Чуприкова в изоляторе временного содержания посетили члены московской Общественной наблюдательной комиссии. Он просил передать, что извиняется перед всеми гражданами России за свой поступок и что ему "очень жаль и стыдно за то, что он совершил", рассказывал Интерфаксу ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.