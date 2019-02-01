Из Третьяковки уволена смотритель, пропустившая кражу Куинджи

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 30 января полотно Куинджи вернулось в Русский музей в Санкт-Петербурге

Из Третьяковской галереи уволили смотрителя после инцидента с похищением картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Она была в оцепенении, что недопустимо, решило руководство галереи. Похититель картины смог покинуть Третьяковку, но вскоре был задержан.

"Смотритель, которая была в зоне произошедшего, была уволена по собственному желанию", - сообщили Интерфаксу в Третьяковской галерее.

Картина "Ай-Петри. Крым" была похищена в воскресенье, 27 января. В понедельник утром полиция сообщила, что полотно нашли в Подмосковье, похититель задержан. Им оказался 31-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. На видео, которое публиковал Следственный комитет России, было видно, что он беспрепятственно снял картину со стены, в другом зале вытащил полотно из рамы и покинул галерею, сев в белый "Мерседес".

Уволенная сотрудница "не собралась и не выполнила служебные обязанности, чтобы вести себя как необходимо в той ситуации", пояснили в галерее. "Она была в оцепенении, что недопустимо. Чтобы этого не было впредь, на этой должности она работать не может", - заявили агентству в Третьяковке.

После кражи и скорой находки картины Куинджи директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова пообещала наказать виновных в происшедшем, упомянув и увольнения.

Media playback is unsupported on your device Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи. Видео

"Мы разговариваем со всеми сотрудниками, которые отвечают за безопасность, смотрителями, чтобы понять, как это могло произойти, кто нарушил должностные инструкции, кто не соответствует должности, кто вообще не имеет права работать в галерее", - говорила Трегулова.

Директор галереи не снимала ответственности и с себя. Источник агентства Интерфакс говорил, что вопрос о ее увольнении ставиться не будет.

Трегулова также говорила, что похищение картины - "это совпадение обстоятельств, за который ответственны мы все - весь музей, все службы, которые обеспечивают безопасность, занимаются организаций выставок, экспозиций, кто формулирует условия экспонирования".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Денис Чуприков просто снял картину со стены и унес ее

Накануне пресс-служба Третьяковской галереи сообщила, что картина "Ай-Петри. Крым" вернется на выставку и будет размещена не на прежнем месте, а в открытой зоне под стеклом и с сигнализацией. Причем ранее в Третьяковке говорили, что картину отправят обратно в Петербург и в экспозиции она больше принимать участие не будет.

Картина висит на новом месте, которое лучше просматривается с камер видеонаблюдения, сообщил утром из галереи корреспондент Интерфакса. "Сначала она выставлялась в небольшом по габаритам месте. Понимая, что сейчас повышенный интерес к картине, мы решили разместить ее в большем пространстве", - рассказала журналистам хранитель галереи Татьяна Городкова.

Как охраняются картины в Третьяковской галерее?

Третьяковская галерея, как и многие другие музеи, оборудована тремя рубежами охраны:

внешний периметр, сюда входят датчики блокировки окон и дверей

охрана внутренних помещений - здесь используются извещатели объемного обнаружения, которые реагируют на перемещение тела внутри

отдельные экспонаты охраняются с помощью поверхностных извещателей, которые сигналят при попытке физически сдвинуть экспонат.

Количество рубежей охраны зависит от помещения. Например, выставочные залы в здании на Крымском валу, где проходят постоянные выставки, оборудованы всеми тремя.

В здании номер 12 по Лаврушинскому переулку (Инженерный корпус, где проходит выставка Куинджи) только два рубежа охраны, говорится в акте обследования зданий галереи.

Похищение Куинджи

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая принадлежит петербургскому Русскому музею, была украдена с выставки в Инженерном корпусе Третьяковской галереи вечером в воскресенье, 27 января. Злоумышленник просто снял ее со стены на глазах у многочисленных посетителей и ушел.

Утром в понедельник полиция сообщила, что задержала подозреваемого по горячим следам и нашла картину. В МВД уточняли, что задержанный ранее проходил по делу о хранении наркотиков и находился под подпиской о невыезде. Позже было названо его имя - Денис Чуприков.

Как сообщали в МВД, подозреваемый был задержан в поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья, там же, в одном из строящихся зданий, нашли спрятанную им картину.

Как заявили в минкультуры, полотно, страховая сумма которого составляет 12 млн рублей, получило "незначительный ущерб в виде потертостей, причиненный преступником при варварской транспортировке".

На видео, распространенном полицией, Чуприков говорил, что он законопослушный гражданин и не совершает преступлений.

Накануне Чуприкова в изоляторе временного содержания посетили члены московской Общественной наблюдательной комиссии. Он просил передать, что извиняется перед всеми гражданами России за свой поступок и что ему "очень жаль и стыдно за то, что он совершил", рассказывал Интерфаксу ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.