Российская актриса задержана в Нью-Йорке по делу об опеке над ребенком

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Российская актриса Ирина Усок задержана в международном аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке по делу о "вмешательстве в опеку ребенка". Она находится в изоляторе тюрьмы округа Оушен штата Нью-Джерси.

"Произошла неприятная ситуация, связанная с ее личной, семейной проблемой. К помощи подключились мы и посольство, надеемся получить хорошие известия", - прокомментировали Русской службе Би-би-си задержание Усок в пресс-службе театра "Содружество актеров Таганки", где служит артистка.

"Ее ребенок - гражданка США, видимо, ситуация произошла из-за этого", - добавили в театре.

Усок находится в тюрьме округа Оушен штата Нью-Джерси по подозрению во "вмешательстве в опеку над ребенком", уточнили журналисту Русской службы Би-би-си сотрудники изолятора.

Ранее телеграм-канал Mash писал, что Усок задержали в Нью-Йоркском аэропорту по прилете из России по подозрению в похищении ребенка, а в соседний Нью-Джерси перевезли, поскольку там расследуется дело.

По данным канала, задержание связано с заявлением отца ее ребенка о похищении. Российский актер Денис Муляр в разговоре с телеканалом "Звезда" заявил, что "она не так давно родила. Может, с мужем какие-то непонятные терки".

Знакомая Ирины Усок, модель и актриса Закия Набиева рассказала РБК, что Усок задержали в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке по возвращении из Москвы. Это связано с вывозом ею ребенка из страны. "Было первое слушание в Манхэттене, чем закончилось, не знаю", - цитирует Набиеву РБК.

Ирина Усок родилась в 1976 году в Таганроге. В 2000 году она закончила школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ имени Чехова. Состоит в Содружестве актеров Таганки. Сыграла в российских сериалах "Даша Васильева - любительница частного сыска", "Мент в законе", "Судебная колонка", а также фильмах "Мама, не горюй", "Вызов" и экранизации "Братьев Карамазовых".