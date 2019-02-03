Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Контакт с европейцами оказался катастрофой для коренных жителей Америки

Колонизация Америки в конце XV века привела косвенным образом к изменению климата нашей планеты. Тогда погибли так много людей, что в результате восстановления лесов поступление парниковых газов в атмосферу резко сократилось.

К такому выводу пришла группа ученых из Университетского колледжа Лондона. Они утверждают, что после прихода испанцев в центральную и южную Америку там были опустошены обширные сельскохозяйственные угодья, которые стали быстро зарастать лесами.

В результате содержание углекислого газа в атмосфере стало уменьшаться, что привело к охлаждению климата в планетарном масштабе.

Похолодание было зафиксировано многочисленными письменными источниками в Европе, где в конце XV века отмечался "малый ледниковый период". Тогда каналы в Голландии каждую зиму покрывались льдом, Темза в Лондоне также замерзала, а в восточной Европе были неурожаи и голод.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В XVII веке на льду Темзы проводились ярмарки и народные гуляния

"Великое вымирание коренных народов в Америке привело к опустошению пахотных земель, в результате которого там увеличилась площадь лесов и возросло поглощение углекислого газа, что имело заметное воздействие на глобальные температуры", - пишут Александр Кох и его коллеги в статье, опубликованной в журнале Quaternary Science Reviews.

Истребление жителей Америки

Исследователи свели вместе все имеющиеся данные о численности населения Американского континента до первого контакта с европейцами в 1492 году.

Затем они дали свою оценку изменения этой численности в последующие десятилетия в результате эпидемий оспы, кори и других инфекционных заболеваний, военных действий, рабства и кризиса цивилизаций.

По мнению ученых из UCL, к концу XV века в Америке обитало около 60 миллионов человек, то есть около 10% населения мира. Через столетие это число сократилось примерно в 10 раз до 5-6 миллионов человек.

Ученые подсчитали, сколько именно пахотных земель, которые возделывались местными жителями, оказались заброшенными, и как это могло воздействовать на климат.

Речь идет о территории в 56 млн гектаров, что близко к площади современной Франции. Эти земли в условиях тропического и субтропического климата быстро зарастали лесами или превращались в саванну.

Это привело к значительному росту масштабов поглощения углекислого газа из атмосферы - концентрация этого парникового газа снизилась за столетие на 7-10 част/млн (то есть на 7-10 молекул CO₂ на каждый миллион молекул воздуха).

"Для сравнения - в наше время мы сжигаем достаточно ископаемого топлива для производства около 3 част/млн в год. То есть мы говорим о значительном объеме парниковых газов, которые в то время удалялись из атмосферы", - отмечает один из авторов статьт профессор Марк Маслин.

"В эти два столетия в мире происходило общее похолодание, которое получило название малого Ледникового периода; его трудно объяснить естественными причинами и единственным объяснением является снижение уровня CO₂ в результате геноцида".

А где доказательства?

Правообладатель иллюстрации Heidi Roop/NSF Image caption Ледяные керны добываются из глубоких скважин в ледяном покрове Антактиды

Снижение уровня CO₂ в эпоху Великого вымирания в Америке зафиксировано в отложениях ископаемого льда в Антарктиде.

Замерзшие пузырьки воздуха в образцах льда, поднимаемых из скважин, пробуренных в ледниковой толще, подтверждают выводы о снижении концентрации CO₂ в атмосфере.

Атомный состав замороженных в пузырьках газов также свидетельствует, что это снижение было вызвано процессами, происходившими на поверхности Земли.

Кроме того, ученые из UCL отмечают, что эти данные совпадают с результатами анализа отложений пыльцы и древесного угля в Америке.

Эти результаты свидетельствуют о резких изменениях, вызванных сокращением использования огня при расчистке земель и резкого увеличения площади естественного растительного покрова.

Эд Хокинс, профессор климатологии из университета Рединга, не участвовал в этом исследовании. Он отмечает: "Ученые считают, что так называемый малый Ледниковый период был вызван несколькими факторами - снижением уровня концентрации двуокиси углерода в атмосфере, рядом крупных вулканических извержений, изменениями в землепользовании и временным снижением уровня солнечной активности".

Как развернуть глобальное потепление

Соавтор статьи доктор Крис Бриерли считает, что полученные результаты имеют важное значение в определении стратегии борьбы с изменениями климата в наши дни.

"Сейчас много говорят о методах снижения выбросов парниковых газов за счет квотирования и сокращения выбросов CO₂ и посадки деревьев, - говорит он. - Мы видим на примере этого исследования, что если Великое вымирание привело к восстановлению лесов на территории размером с Францию и дало нам снижение CO₂ только на несколько част/млн, насколько масштабные действия нужно предпринимать сейчас.. Это полезные данные - из них видно, чего можно добиться за счет восстановления лесов. Но в то же время такое сокращение равно, возможно, всего двум годам выбросов парниковых газов на современном этапе".

Исследование также проливает свет на ведущиеся сейчас дискуссии по поводу введения нового термина в геологической истории Земли - антропоцен. Те, кто предлагает выделить отдельную геологическую эру, отсчитывают антропоцен с глобальной промышленной революции 1950-х годов.

Однако если ученые из Университетского колледжа Лондона правы и Великое вымирание народов Америки оставило неизгладимый след в истории Земли еще в XVI веке, это значит, что антропоцен начался еще 500 лет назад.