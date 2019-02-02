Навальный назвал своего кандидата на выборах главы Петербурга. Это второй тур

Оппозиционер Алексей Навальный впервые за несколько месяцев падения рейтингов властей анонсировал новую избирательную кампанию. Он дал старт "битве за Петербург", но речи об участии в выборах главы города не ведет.

Он собирается отвоевать у "Единой России" большинство в муниципалитетах на сентябрьских выборах, а на губернаторских, которые пройдут одновременно, по мнению политика должен победить "кандидат второй тур".

Навальный не устраивал политических выступлений в Петербурге два года - с момента начала своей президентской кампании. Тогда, в феврале 2017 он открывал в городе свой первый штаб.

В этом году в Петербурге предстоят губернаторские выборы. Обязанности главы города с октября исполняет бывший полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Он сменил на этом посту Георгия Полтавченко.

Навальный рассказал о своей стратегии на губернаторских выборах. "Санкт-Петербург - это самый протестный, самый оппозиционный и самый политически значимый город России, а на выборы идет человек, который уже фактически оскорбляет горожан своим поведением, - отметил он. - Я не знаю, где они находят этих людей, такое ощущение, что они специально проводят совещания и обсуждают: "Ну кто из нас самый упырь? Кто из нас больше всего не подходит Санкт-Петербургу? Ты? Ну ты и иди, пожалуйста".

Акции протеста в Петербурге бьют местные рекорды по количеству задержанных - так, на митинге в единый день голосования 9 сентября, по разным данным, в автозаках оказались от 354 до 500 человек. На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила в Петербурге 39,7% голосов при 54% в среднем по стране.

При этом конкурировать с Бегловым на выборах Навальный не собирается. На вопрос, почему он не ставит такой задачи, хотя рейтинг власти падает с момента объявления о пенсионной реформе летом, политик пояснил, что на них "расклад зависит от Путина, и точка".

По его словам, губернаторские выборы не имеют большого политического значения: "Наш кандидат - это второй тур. Мы будем стараться сделать то, что произошло в Хабаровске и Приморье". В обоих регионах по итогам сентябрьского единого дня голосования кандидаты от власти не победили в первом туре. Итоги второго тура в Приморье отменили из-за фальсификаций, а в Хабаровске действующий губернатор выборы проиграл.

Навальный уверен, что Кремль сделал из этого выводы, и качество кандидатов на выборах в Петербурге "будет таким, что мы будем плеваться". Вместо участия в губернаторской гонке политик решил запустить муниципальную кампанию.

"Список хороших"

В субботу оппозиционер собрал сторонников в конгресс-холле "Васильевский". У здания еще за несколько часов до встречи появились два автозака и машина полиции. Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов предположил, что они "приехали охранять прихожан храма", расположенного в том же здании, где проходила встреча оппозиционера. Автозаки через некоторое время уехали.

Идея политика - в том, чтобы собрать 1570 кандидатов (столько муниципальных депутатов будут избираться в сентябре), помочь им зарегистрироваться и добиться консолидированного голосования за них. По мнению Навального, чтобы занять все места в муниципалитетах, достаточно голосов 380 тысяч человек или примерно 10% избирателей Петербурга.

Сторонники Навального сидели в зале, завешанном репродукциями полотен эпохи Возрождения. Навальный шутил про соседство с храмом в честь иконы Божией Матери "трех радостей": "Три наши радости - собраться здесь, хорошенько поработать и победить".

На встречу пришли, по оценкам организаторов, около 2000 человек. Примерно половина собирается выдвинуться на муниципальные выборы в сентябре 2019 года. Сейчас, по утверждению Навального, почти 1400 мест из 1575 в Петербурге занимает "Единая Россия" или "замаскированные под самовыдвиженцев" представители той же партии.

- Я приехал уговорить вас вступить в заговор во имя справедливости, - объявил он собравшимся. - Какая реально поддержка "Единой России" в Санкт-Петербурге?

- Ноль! - ответил ему хором зал.

- Не, ну ладно, хватит, не ноль, - смутился политик.

По словам Навального, задача в том, чтобы весь Петербург знал, "что есть список плохих кандидатов [от власти] и список хороших". "Я не боюсь все наши тайные планы рассказывать. В Смольном что будут делать? Они будут не пускать нас на выборы", - сказал оппозиционер, заверив, что его штаб в Петербурге поможет с регистрацией. При этом он отметил, что в Петербурге "чеченский размах фальсификаций", а на выборах "самый жесткач".

В случае фальсификаций или недопуска кандидатов на выборы Навальный пообещал "самые массовые акции протеста".

Правообладатель иллюстрации ALEXEY DRUZHINYN /SPUTNIK / KREMLIN POOL Image caption Исполняющий обязанности главы Санкт Петербурга Александр Беглов сопровождал Владимира Путина во время визита президента (7 января 2019 г).

Демократы объединяются. Снова.

"Мы сделаем все добросовестные попытки, чтобы собрать список от всех", - заверил Навальный. По его словам, темы идеологических разногласий, в том числе по Крыму и внешней политике, на этих выборах нужно закрыть: "Это весело все обсуждать, но будет кавардак. Иначе мы снова начнем разбираться, чей список лучше, а Беглов будет радостно смеяться".

Он объявил, что готов сотрудничать с "Объединенными демократами" Петербурга - аналогичным проектом, в котором участвуют оппозиционный депутат петербургского заксобрания Максим Резник и председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров. Навальный также объявил, что готов объединяться на выборах и со "Справедливой Россией", и с КПРФ.

Резник сказал Би-би-си, что не видит проблемы в наличии двух проектов, по его словам, многие активисты записываются и к ним, и к Навальному сразу. Он убежден, что в итоге удастся договориться, чтобы оппозиционные кандидаты не конкурировали друг с другом.

"То, что Навальный решил заняться муниципальными выборами, - это хорошо, чем больше людей примет участие в кампании, тем лучше", - сказал Пивоваров.

По его словам, на этапе подготовки кампании они с Навальным говорили о сотрудничестве, но пока не определились, как именно взаимодействовать. "Уверен, что мы сможем удачно дополнить друг друга. Медийный ресурс Навального и наработанные нашей коалицией контакты суммарно должны превысить админресурс", - сказал Пивоваров.

В свою очередь, лидер партии "Гражданская инициатива" Дмитрий Гудков, который в 2017 году руководил штабом "Объединенных демократов" на муниципальных выборах в Москве, сказал Би-би-си, что Навальный "ни с кем не встречается" и никаких договоренностей у него с ним нет. Гудков заявил, что сотрудничает с Пивоваровым.

Муниципальные депутаты ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве не имеют широких полномочий - зачастую они сводятся к контролю за благоустройством и капремонтом, причем и здесь у депутатов мало возможностей.

Тем не менее, наличие у партии своих муниципалов позволяет ей проходить "муниципальный фильтр" на выборах глав регионов. По закону кандидаты в губернаторы должны предоставить подписи определенного числа муниципалов для регистрации - от 5 до 10% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований.

Несмотря на то, что "Объединенные демократы" Гудкова в 2017 году успешно выступили на муниципальных выборах и получили большинство в нескольких районах, сам политик на мэрских выборах в Москве фильтр преодолеть все равно не смог - подписей не хватило.