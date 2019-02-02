Правообладатель иллюстрации Alexey Nikolsky/kremlin Image caption Путин попросил Лаврова и Шойгу не инициировать переговоры по ДРСМД

Россия приостанавливает участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в качестве зеркального ответа на такое решение США, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", - заявил Путин на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

Президент также попросил два ведомства больше не инициировать переговоры с США по разоружению, но отметил, что все предложения РФ остаются в силе.

"Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере (ограничения ракет средней и меньшей дальности) остаются на столе, двери для переговоров открыты", - сказал Путин.

Путин также согласился с предложением Шойгу о создании гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности, а также наземного варианта "Калибров".

В пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что со 2 февраля США в одностороннем порядке приостанавливают все обязательства, которые Вашингтон взял на себя в 1987 году, подписав с Москвой Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и начинают процедуру выхода из договора.

"Эта ситуация, конечно, усугубляет положение, сложившееся за последние годы в целом в сфере ядерного разоружения, стратегической стабильности", - заявил на встрече с Путиным Лавров.

ДРСМД - одно из самых важных соглашений, обеспечивавших в мире состояние "стратегической стабильности", практически гарантировавшее то, что ядерная война не начнется. Теперь это состояние под угрозой.

"Они нарушают его много лет"

О намерении США выйти из договора президент США Дональд Трамп объявил 20 октября 2018 года. Причиной выхода он назвал нарушения договора российской стороной: "Они нарушают его в много лет. И мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и делать оружие".

Вашингтон утверждает, что Россия тайно разработала на базе ракеты 9М728 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" новую крылатую ракету - 9М729.

Ее дальность, как считают в США, в нарушение договора существенно превышает 500 километров. По словам американцев, у них есть доказательства создания такой ракеты и ее испытаний. Кроме того, новая ракета даже внешне отличается от старой - она заметно длиннее.

Россия отвергает эти обвинения, в доказательство она даже продемонстрировала новое изделие, но не саму ракету 9М729, а транспортно-пусковой контейнер для нее.

В сравнении с контейнером для 9М728 он и правда оказался длиннее. При этом, указывая на контейнер, российские военные объяснили, что ракета длиннее не за счет увеличения топливного бака, а из-за более крупной боевой части и новой системы навигации.

Последним требованием США было уничтожить ракеты 9М729, которые, по мнению американцев, нарушают договор. Россия назвала это ультиматумом и обвинила Америку в том, что та стремится выйти из договора во что бы то ни стало.