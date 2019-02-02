США грозят Турции санкциями за покупку золота у Венесуэлы

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Как стало известно Би-би-си, США усилили давление на Турцию, требуя от нее прекратить закупки золота в Венесуэле.

Высокопоставленный западный дипломатический источник рассказал Би-би-си, что среди стран, вовлеченных в торговлю золотом с Венесуэлой, Турция в настоящее время вызывает у США самые сильные опасения.

Кроме того, растет подозрение, что экспортируемое в Турцию золото в итоге попадает в Иран, что может нарушать американские санкции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который столкнулся с масштабным политическим кризисом в стране.

Торговля золотом между Турцией и Венесуэлой стремительно растет. В прошлом году страна экспортировала в Турцию драгоценного металла почти на 900 млн долларов, формально для переработки и последующего возвращения в Венесуэлу, хотя никаких данных о реэкспорте потом не появлялось.

Американские правительственные источники ранее предупреждали, что часть золота может переправляться через Турцию в Иран, что может нарушать американские санкции.

Би-би-си выяснила, что Анкара получила новые предупреждения о риске нарушения санкций.

Правообладатель иллюстрации REUTERS Image caption Эрдоган (слева) ранее поддержал Мадуро, власть которого оказалась под угрозой

Более того, правительства западных стран теперь рассматривают Турцию как главный источник риска в этой сфере - она получает из Венесуэлы больше золота, чем Россия и Объединенные Арабские Эмираты, также, как сообщалось, активно покупающие желтый металл у режима Мадуро.

В пятницу американский сенатор Марко Рубио, входящий в комитет по международным отношениям, предупредил ОАЭ и Турцию, что они не должны становиться "соучастниками" в "вопиющем преступлении" - поставках золота из Венесуэлы.

В последние дни можно было наблюдать полеты в Каракас российских и турецких частных самолетов. Анкара настаивает, что ведет торговлю в соответствии с международными правилами.

Один из частных самолетов, замеченных в Каракасе в эти дни, принадлежал группе Ciner - крупной турецкой горнодобывающей компании, тесно связанной с президентом Эрдоганом.

Венесуэльский оппозиционный депутат Хосе Герра утверждает, что российский самолет, принадлежащий компании Nordwind, прилетал в Каракас, чтобы вывезти из страны не менее 20 тонн золота

Противники венесуэльского правительства обвиняют власти в незаконной добыче золота. Этот промысел наносит серьезный ущерб окружающей среде, загрязняет карьеры, а мелкие шахты удерживаются под контролем при помощи мафии и часто с применением насилия.

Правообладатель иллюстрации REUTERS Image caption Международное сообщество опасается, что в Венесуэле идет нелицензированная добыча золота

Президент Дональд Трамп подписал распоряжение, запрещающее гражданам США заниматься торговлей золотом с Венесуэлой. Эта мера касается и третьих сторон, таких как Турция. Анкару уже предупредили, что она ходит по тонкому льду, рассказали источники Би-би-си.

Политические отношения между Турцией и Венесуэлой с 2016 года переживают расцвет. Мадуро приезжал в Турцию четыре раза, ответный визит в Венесуэлу президента Эрдогана в 2018 году стал первым для турецкого президента.

Главным источником доходов для правительства Мадуро является экспорт нефти, но поступления от него снижаются из-за санкций и падения мировых цен. Это вынуждает Каракас искать альтернативные источники дохода, такие как золото.