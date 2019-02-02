Мадуро предложил провести в Венесуэле досрочные парламентские выборы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Николас Мадуро выступил перед своими сторонниками в Каракасе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого США и многие другие страны не считают легитимным главой государства, предложил провести в стране досрочные парламентские выборы для преодоления политического кризиса.

Очередные парламентские выборы в стране должны состояться только в 2020 году. В нынешнем составе парламента большинство голосов имеет оппозиция; его спикер Хуан Гуайдо 23 января принял присягу в качестве временно исполняющего обязанности президента, после того как законодатели признали Мадуро переизбранным нелегитимно.

Выступая на митинге своих сторонников в Каракасе, Мадуро заявил, что поддерживает звучавшие в Конституционной ассамблее страны призывы провести досрочные парламентские выборы. В отличие от парламента, в Конституционной ассамблее доминируют сторонники президента.

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США, Канада и большинство стран Латинской Америки заявили, что считают Гуайдо, а не Мадуро, законным руководителем Венесуэлы до проведения новых, честных выборов. В воскресенье истекает и крайний срок, установленный Мадуро Евросоюзом для объявления новых президентских выборов. В противном случае ЕС обещает также признать Гуайдо.

Вместе с тем, ряд других ведущих государств, в первую очередь Россия, Турция и Китай, заявили о поддержке Мадуро.

Высшие офицеры венесуэльской армии также в массе своей продолжают поддерживать Мадуро, однако в воскресенье появилось одно исключение: генерал ВВС Франсиско Эстебан Янес Родригес в видеообращении, размещенном в соцсетях, объявил о переходе на сторону оппозиции. Официальный аккаунт ВВС Венесуэлы вскоре назвал его предателем.