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О смерти Кирилла Толмацкого (Децла) - одного из самых известных рэперов в России - сообщил в воскресенье утром его отец и продюсер Александр Толмацкий.

"Кирилла больше нет", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

"Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами", - сообщается на официальной странице звезды хип-хопа "ВКонтакте". Детали произошедшего пока неизвестны.

Децл прославился еще в подростковом возрасте - в 2000 году, когда ему было 17 лет, он выпустил альбом "Кто ты?", который разошелся тиражом более миллиона экземпляров.

Это первый рэп-исполнитель на русском языке, завоевавший широкую популярность по всей стране.

Он также выступал в составе группы Bad B Альянс.