Правообладатель иллюстрации Russia Emergencies Ministry/TASS

По меньшей мере семь человек, в том числе четыре ребенка, погибли, более 30 получили ранения в результате ДТП в Калужской области. В автобусе ехала группа детей в филармонию для выступления на конкурсе.

Авария произошла в воскресенье утром на 128-м километре автодороги "Калуга - Вязьма" в Калужской области.

Автобус "МАН", принадлежащий индивидуальному предпринимателю, опрокинулся в кювет. Глава города Ярцево Владимир Макаров рассказал, что, по предварительным данным, автобус попал в аварию в результате гололеда. Водитель автобуса жив.

Правообладатель иллюстрации Russia Emergencies Ministry/TASS

По данным МЧС, спасательные работы на месте уже завершены, в настоящий момент автобус поднят. 25 человек госпитализированы, из них 24 ребенка. Всего в автобусе, по предварительным данным, находилось 47 человек.

В администрации Смоленской области сообщили, что дети направлялись из города Ярцево в Калугу для участия в танцевальном конкурсе.

В пресс-центре МВД России Интерфаксу сообщили, что организаторы детской поездки не уведомляли о ней ГИБДД.