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Один из самых известных рэперов в России Кирилл Толмацкий (Дэцл) скончался в ночь на воскресенье в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске. Вот что о нем пишут его коллеги и преданные поклонники.

Рэпер Птаха заявил Би-би-си: "Я нахожусь в шоке, утром я проснулся, увидел в ленте у Паши (Паша Беленец - это наш концертный директор, у нас он с Кириллом был один на двоих, грубо говоря), что Кирилла с нами больше нет, что Кирилл ушел. Это большая потеря для его близких, для его друзей, для всей нашей культуры, потому что Кирилл - сейчас это странно звучит - очень много сделал для хип-хопа в свои годы.

Благодаря ему, многие пришли в нашу культуру. Он был прямолинейный, он был спорный, но он был один такой. Я хочу высказать соболезнования его семье, его близким. Я надеюсь, сейчас не будет ругани за права на его музыку, за отчисления, я надеюсь. Очень большая потеря, очень жаль. 35 лет. Очень большие планы, я даже не знаю, что сказать, мне очень жаль".

Сергей Шнуров написал в своем "Инстаграме" стихотворение, посвященное певцу:

Ритмом музыка всяка ведома,

И с пластинок сдувая пылинки,

Вечеринка у Децела дома,

Собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа.

Кто-то снова и снова включал,

Для себя, а не для протокола, "Мои слёзы, моя печаль".

Соболезнования в связи со смертью певца высказали многие музыканты.

В стороне не остались и журналисты, и политики.