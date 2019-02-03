Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Математики из МГ и других университетов написали обращение в защиту Мифтахова

Аспирант МГУ Азат Мифтахов, задержанный по делу об изготовлении взрывчатки, рассказал своему адвокату, что его избили в управлении МВД по Балашихе. Его слова передала адвокат Светлана Сидоркина. В пресс-службе управления МВД по Московской области Русской службе Би-би-си обещали прокомментировать обвинения позже.

"Он мне пожаловался на пытки сотрудников, которые не представились, что его били ладонями и кулаками по лицу, у него остался след от шуруповерта на уровне грудной клетки. Мы все зафиксировали", - сказала адвокат агентству ТАСС, добавив, что синяков у Мифтахова нет.

"В кабинете, где его держали, они требовали, чтобы он дал признательные показания, и были недовольны тем, что он просил позвонить родственникам или адвокату. Как он говорит, какой-то из сотрудников подставил предмет, похожий на шуруповерт, и этот шуруповерт приложил к грудной клетке снизу справа и сказал, что его используют, если он не будет делать то, что они просят", - рассказала Сидоркина "Медиазоне".

Адвокат добавила, что Мифтахову неизвестно, сотрудники какого ведомства применяли к нему силу.

В воскресенье также стало известно, что представители математического сообщества потребовали немедленно сообщить о состоянии его здоровья, а также допустить к нему адвоката.

"Мы требуем прекратить пытки в отношении Мифтахова и других задержанных, и требуем прозрачного и справедливого судебного разбирательства", - говорится в обращении, опубликованном на сайте студенческого журнала Высшей школы экономики DOXA.

25-летний аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов был задержан утром в пятницу 1 февраля после обыска, однако, как сообщают СМИ, протокол о его задержании был составлен только вечером. Все это время адвокаты не могли связаться с Мифтаховым.

Дело возбуждено из-за найденной 11 января в подмосковной Балашихе взрывчатки, которая не взорвалась. По словам Сидоркиной, Мифтахов в итоге отказался давать показания.

Вместе с Мифтаховым были задержаны еще пять студентов МГУ, все они являются членами анархистской организации, сообщает ТАСС.