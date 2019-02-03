В Египте нашли древнюю гробницу с 50 мумиями

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В Египте обнаружили древнюю гробницу, в которой находились 50 хорошо сохранившихся мумий, сообщило египетское министерство по делам древностей.

Захоронение глубиной девять метров было обнаружено во время раскопок в районе Туна эль-Габаль в провинции Минья в центральной части страны.

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50 мумий, в том числе останки 12 детей, находились в четырех погребальных камерах.

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Некоторые мумии были завернуты в ткань, другие - уложены в саркофаги.

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При раскопках были также найдены погребальные маски и древние керамические изделия.

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Археологи считают, что захоронение относится к греко-римскому периоду в истории Египта (305-330 гг. до н.э.).

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Это первая подобная находка египетских археологов в 2019 году.

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По мнению археологов, останки могут принадлежать людям, которые занимали важные должности, а также членам их семей.