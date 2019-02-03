Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пентагон собирается протянуть на границе 240 км колючей проволоки

Министерство обороны США решило направить дополнительно 3750 военнослужащих на юго-западный участок границы с Мексикой для оказания поддержки находящимся там сотрудникам Погранично-таможенной службы США.

"Это позволит увеличить общее число действующих сил на границе примерно до 4350 военнослужащих", - сказал представитель Пентагона. Из этого заявления следует, что численность военных на границе увеличится примерно в шесть раз.

В ведомстве добавили, что дополнительные подразделения военных будут развернуты на границе на 90 дней.

Помимо военнослужащих на границе разместят системы мобильного наблюдения, а также протянут 240 км колючей проволоки между пунктами досмотра.

В четверг в американских СМИ появилась информация об отправке 3500 военнослужащих на южный участок границы США с Мексикой. Позднее Дональд Трамп подтвердил эти планы.

"На южную границу направляется больше военнослужащих, чтобы остановить попытки вторжения нелегалов, следующих большими караванами в нашу страну. Мы остановили предыдущие караваны, остановим и эти", - пообещал он в "Твиттере".

Трамп также обвинял власти Мексики в том, что они, по его мнению, не делают ничего, чтобы остановить мигрантов, которые пытаются попасть в составе караванов на американскую территорию.

Караваны мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора начали двигаться в сторону США через Мексику осенью прошлого года. Часть мигрантов была депортирована, другие решили остаться в Мексике, остальные находятся вблизи американской границы.

На этой неделе также появлялись сообщения, что очередной караван из примерно 2400 человек отправился к границе США из мексиканской столицы.