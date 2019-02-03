Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эмилиано Сала был самым дорогим футболистом в истории "Кардифф Сити"

На дне пролива Ла-Манш обнаружены обломки пропавшего в январе легкомоторного самолета, на борту которого находился аргентинский футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

Обломки обнаружило поисковое судно в районе острова Гернси. На место направлены специалисты британского Отдела по расследованию воздушных происшествий (AAIB), которые должны поднять обломки на поверхность.

В поисковой операции были задействованы частные суда, после того как полиция острова прекратила поиски пропавшего самолета и заявила, что шансы найти выживших крайне низки.

Координировал операцию представитель семьи футболиста, океанограф Дэвид Мирнс. В общей сложности было собрано 324 тысячи фунтов стерлингов (около 420 тысяч долларов) частных пожертвований.

Принадлежащее Мирнсу судно, а также поисковый корабль Geo Ocean III при поддержке AAIB обследовали район площадью в 4 квадратных морских мили в 44 км к северу от Гернси.

Этот район был определен после того, как в понедельник французские власти обнаружили две подушки, вероятно находившиеся в пропавшем самолете, на пляже Сюртенвилль на Котантенском полуострове на северо-западе Франции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Самолет "Пайпер Малибу" пропал с радаров в ночь на 22 января

Легкомоторный самолет "Пайпер Малибу", на борту которого находился Сала, пропал с радаров во время полета над Ла-Маншем 22 января.

Это произошло неподалеку от Каскетского маяка, расположенного на одном из Нормандских островов. Местность пользуется печальной славой среди моряков из-за многочисленных кораблекрушений.

Эмилиано Сала провел почти всю карьеру во французских клубах и был одним из самых результативных нападающих в чемпионате. Последние три года он выступал за "Нант".

Незадолго до полета Сала подписал контракт с валлийским "Кардиффом" и направлялся в расположение клуба из Франции. Для валлийского клуба этот трансфер стал самым крупным в истории - стоимость сделки оценивается в 15 млн фунтов стерлингов.