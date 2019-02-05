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В российский прокат выходит фильм "Девочка" (Girl), в котором рассказывается история трансгендерной балерины Лары. Фильм получил "Золотую камеру" и "Квир-пальму" на Каннском фестивале, но вызвал критику в трансгендерном сообществе.

"Девочка" - это первая полнометражная картина 27-летнего бельгийского режиссера Лукаса Донта. В ней рассказывается история 15-летней Лары, которая мечтает стать балериной. Лара родилась мальчиком, и ее отец поддерживает не только ее желание сменить пол, но и мечту стать балериной. Лара поступает в престижную академию балета, ей предстоят гормональная терапия и операция по смене пола. А пока ей приходится каждый день перед занятиями заклеивать гениталии скотчем.

На Каннском фестивале фильм получил "Золотую камеру" как лучший дебютный полнометражный фильм, а также "Квир-пальму" - специальную награду независимого жюри фестиваля, которая с 2010 года присуждается фильмам, освещающим квир и ЛГБТ-темы. 16-летний бельгиец Виктор Полстер, сыгравший Лару, получил в Каннах приз за лучшую роль в конкурсе "Особый взгляд".

"Девочка" была также номинирована на "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке. Бельгия выдвинула "Девочку" на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", но в окончательный список номинантов картина не вошла.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актеры Арье Вортхальтер (отец Лары) и Виктор Полстер (Лара) с режиссером Лукасом Донтом на Каннском фестивале

На съемки фильма режиссера Лукаса Донта вдохновила реальная история трансгендерной танцовщицы Норы Монсекур, статью о которой он прочитал в 2008 году. По его словам, его глубоко тронула история бельгийки и он связался с ней. Над сценарием к фильму они работали вместе.

Несмотря на большое количество наград и номинаций и поддержку фильма со стороны Монсекур, некоторые критики сочли его наполненным стереотипами о трансгендерных людях. Активисты движения в защиту прав трансгендеров фильм тоже раскритиковали.

"Самый опасный фильм" (осторожно, спойлеры)

Критика фильма, во-первых, связана с тем, что ни Донт, ни соавтор сценария Анджело Тессенс, ни исполнитель главной роли Полстер не являются транссексуалами. Впрочем, по утверждению самого режиссера, в кастинге на главную роль в "Девочке" участвовали более 500 человек, в том числе и транссексуальные актеры.

"Но как бы проблематично это ни было, это (цисгендерный актер в роли трансгендера) наименьшая проблема "Девочки". Этот фильм - это не просто результат безответственного кастинга и вредных стереотипов, это самый опасный фильм о трансгендерном персонаже за последнее время", - написал в Hollywood Reporter кинокритик-трансгендер Оливер Уитни.

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Критики ругают "Девочку" за излишнюю зацикленность на физиологии. "Лара мучительно изучает свое обнаженное тело в пяти сценах - разве одной было недостаточно? - и в четырех излишне кровавых сценах она отрывает от своих гениталий скотч, подправляя их для балета", - пишет критик.

По его мнению, гениталии Лары появляются в "Девочке" чаще, чем она сама.

"Донт и его команда любят говорить, что сняли современный фильм, но "Девочка" очень шаблонна. [В фильмах про трансгендерных людей] всегда одна и та же концепция: ненависть трансгендерного героя к своему телу, особенно к гениталиям. Это не эмпатия, которую предлагается чувствовать зрителю, а жалость", - сказала Financial Times Элоиз Гимен-Фати, одна из руководителей бельгийского Центра изучения трансидентичности.

Отдельную волну критики вызвала концовка "Девочки", в которой Лара отрезает свои гениталии ножницами. После этого Донт заглядывает в будущее и показывает зрителю счастливую Лару, идущую по улице.

"Этот поворот не имеет никакого логического смысла - трудно себе представить трансгендерного человека, который ждет операцию по смене пола и отрезает себе часть тела, которая в буквальном смысле необходима для этой процедуры", - пишет Уитни.

Директор по трансгендерным медиа в американской неправительственной ЛГБТ-организации GLAAD Ник Адамс предупредил, что сцена с ножницами "может спровоцировать человека себя искалечить или даже покончить с собой".

"Я хотел, чтобы это был фильм о телесности"

Сам Донт объясняет акцентированность на теле Лары в "Девочке" тем, что в нем показан мир балета. "Девочка" - это еще и фильм о танце. Я действительно хотел, что это был фильм о телесности", - объяснил режиссер.

Танцор балета Чейз Джонси, который специализируется на женских ролях, сказал FT, что Донт затронул правильную тему: "Сложности, с которыми трансгендерные люди сталкиваются в мире балета, связаны с их телом, потому что это форма искусства, которая ориентирована на тело".

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Трансгендерная танцовщица Нора Монсекур, чья история вдохновила Донта на "Девочку", опубликовала в The Hollywood Reporter открытое письмо в поддержку фильма.

"Я провела бесчисленные часы, концентрируясь на своих внутренних демонах и чувствуя себя преданной своим собственным физическим телом. Сильнее всего меня ранили не те люди, которые издевались надо мной. Больше всего паники вызывала я сама и мои мысли. В "Девочке" эти мысли стали важной составляющей психики Лары", - написала она.

Монсекур отметила, что сцена с ножницами является выдумкой сценаристов.

"Мы сняли фильм с несколькими тяжелыми, честными сценами. Некоторые сцены может быть тяжело смотреть, но их важно показать. Я не хочу приукрашивать свой опыт или скрывать свои самые мрачные мысли. Они настоящие и не редкость в трансгендерном сообществе. В моей истории не было финального события фильма [сцена с ножницами], но это мысль, которая приходила мне в голову каждый день", - призналась она.

Она также отметила, что в "Девочке" показано, как важно иметь поддержку со стороны близких. "Дети должны иметь возможность открыто говорить со своей семьей и друзьями. "Девочка" - это не фильм ужасов. В ней есть смелость, отвага и страсть", - написала Монсекур.

Российский прокат

В Москве премьерный показ "Девочки" состоится 5 февраля. Изначально фильм должен был выйти в российский прокат в январе 2019 года, но премьеру перенесли на февраль. Перенос премьеры в России не связан с тематикой "Девочки", сказал Би-би-си гендиректор кинокомпании-прокатчика фильма HHG Владислав Пастернак.

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"Мы ждали получения прокатного удостоверения. Премьеру перенесли исключительно в коммерческих целях, чтобы успеть и расписать фильм по кинотеатрам, и провести ряд пиар-мероприятий для его раскрутки, и избежать ненужной конкуренции с некоторыми другими релизами", - объяснил он.

По его словам, проблем с получением прокатного удостоверения на фильм от министерства культуры также не возникло.

"К счастью, с минкультом не было вообще никаких проблем. Все документы были оформлены правильно, и мы с самого начала просили возрастное ограничение 18+, с этим ограничением "Девочка" и пойдёт в прокате. Но, конечно, учитывая сложную тематику фильма - речь о трансгендерной балерине - мы волновались, будет ли прокатка", - сказал Пастернак.