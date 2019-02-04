Среди обломков самолета, на котором летел Эмилиано Сала, обнаружено тело

Правообладатель иллюстрации AAIB Image caption Отдел по расследованию воздушных происшествий опубликовал снимки обломков пропавшего в январе самолета "Пайпер Малибу", на борту которого был аргентинский футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала

Среди обломков легкомоторного самолета, на борту которого находился аргентинский футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, обнаружено одно тело, сообщает британский Отдел по расследованию воздушных происшествий (AAIB).

На борту пропавшего в январе самолета "Пайпер Малибу" находился также пилот - 59-летний Дэвид Ибботсон.

В минувшее воскресенье, 3 февраля, на дне пролива Ла-Манш были обнаружены обломки "Пайпер Малибу", на котором аргентинский футболист летел из французского Нанта в Кардифф.

"Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат ночью изучил территорию [где были найдены обломки], но не обнаружил новых обломков. Это трагично, но на видео, который снял аппарат, среди обломков видно тело погибшего. Отдел по расследованию воздушных происшествий сейчас принимает решение относительно дальнейших шагов. Ведутся консультации с семьями пилота и пассажира", - говорится в заявлении AAIB.

Правообладатель иллюстрации Getty Images/David Ibbotson Image caption На борту самолета находился футболист Эмилиано Сала (слева) и пилот Дэвид Ибботсон

Пока решение о том, чтобы поднять обломки на поверхность, не было принято. Обломки самолета были найдены на глубине 63 метра.

В поисковой операции были задействованы частные суда, после того как полиция острова прекратила поиски пропавшего самолета и заявила, что шансы найти выживших крайне низки.

Координировал операцию представитель семьи футболиста, океанограф Дэвид Мирнс. На продолжение поисков самолета в общей сложности было собрано 324 тыс. фунтов стерлингов (около 420 тыс. долларов) частных пожертвований.

Принадлежащее Мирнсу судно, а также поисковый корабль Geo Ocean III при поддержке AAIB обследовали район площадью в 4 квадратных морских мили в 44 км к северу от Гернси.

Этот район был определен после того, как на прошлой неделе французские власти обнаружили две подушки, вероятно, находившиеся в пропавшем самолете, на пляже Сюртенвилль на Котантенском полуострове на северо-западе Франции.

Правообладатель иллюстрации Rich Watson / Geoxyz Image caption Поисковый корабль Geo Ocean III при поддержке AAIB обследовал район к северу от Гернси

Легкомоторный самолет "Пайпер Малибу", на борту которого находился Сала, пропал с радаров во время полета над Ла-Маншем 21 января.

Это произошло неподалеку от Каскетского маяка, расположенного на одном из Нормандских островов. Местность пользуется печальной славой среди моряков из-за многочисленных кораблекрушений.

В полиции Гернси сообщили, что связь с самолетом была потеряна, когда он находился на высоте 700 метров. По данным британской метеорологической службы, в этом районе на момент исчезновения самолета шли дожди, но не слишком сильные.

Эмилиано Сала провел почти всю карьеру во французских клубах и был одним из самых результативных нападающих в чемпионате. Последние три года он выступал за "Нант".

Незадолго до полета Сала подписал контракт с валлийским "Кардиффом" и направлялся в расположение клуба из Франции. Для валлийского клуба этот трансфер стал самым крупным в истории - стоимость сделки оценивается в 15 млн фунтов стерлингов.