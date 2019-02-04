При пожаре в центре Москвы погибли семь человек. Что известно на данный момент

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshenko/TASS Image caption Огонь быстро перекинулся с пятого этажа на шестой из-за деревянных перекрытий

В Москве в ночь на понедельник в жилом доме на Никитском бульваре, 12 начался пожар. Этот семиэтажный дом СМИ назвали "звездным" из-за нескольких знаменитых жильцов. Число жертв пожара - семь человек, включая одного ребенка. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

Пожар в доме начался около часа ночи 4 февраля на пятом этаже здания. По данным телеканала "360", квартира, с которой началось возгорание, принадлежит дочери музыканта Юрия Башмета - Ксении. Эвакуировать удалось 42 жильцов дома, восемь из которых - дети, писало агентство РИА Новости.

Сама Ксения Башмет на запрос радиостанции "Говорит Москва" ответила, что никто из ее семьи не пострадал. Гендиректор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко заявил РИА Новостям, что ее квартира полностью сгорела. "Квартира у Ксении сгорела полностью, две квартиры провалилось вниз, причины выясняются", - сказал он.

По словам представителей МЧС, тушение пожара площадью до тысячи квадратных метров осложнялось тем, что огонь распространялся по деревянным перекрытиям в доме. Часть из них - между пятым и шестым этажами - позже обрушилась. Площадь обрушения составила 300 квадратных метров.

"Тушение пожара осложняется тем, что произведена полная перереконструкция квартир. Квартира - практически целый этаж. На седьмом этаже - двух-трехярусная квартира. Очень сложная планировка. Происходит горение в завалах", - заявил начальник московского главка МЧС Илья Денисов.

Пожар был ликвидирован спустя четыре часа, к 5:09 по московскому времени.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, есть угроза, что дом обрушится. "Угроза дальнейшего обрушения сохраняется. Сейчас продолжаются работы по проливке и разборке рухнувших конструкций", - сказал собеседник агентства.

В доме в 2016 году проводили ремонт фасадов в рамках программы "Моя улица", заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы. Там добавили, что здание было в "удовлетворительном" состоянии.

Дом знаменитостей

По данным канала "Москва 24", кроме дочери Башмета, в доме есть квартиры у художника Никаса Сафронова, певицы Любовь Казарновской и актрисы Ингеборги Дапкунайте.

Агент Дапкунайте Раиса Фомина заявила новостному агентству "Москва", что актриса не пострадала. "Пожар был в другой, противоположной от них стороне здания... Она все это наблюдала, видела, помогала людям", - сказала Фомина.

Сафронов заявил изданию "Комсомольская правда", что квартиры в доме на Никитском бульваре у него нет. "Слухи о пожаре в моей квартире сильно преувеличены. Я не знаю, кто пустил эту "утку", но моя квартира находится в Брюсовом переулке, недалеко от консерватории", - заявил он.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshenko/TASS Image caption Утром понедельника жильцы начали выносить из дома ценные вещи

"Горевший дом я знаю, там живет моя знакомая Люба Казарновская", - добавил Сафронов.

В МЧС сообщали, что на месте пожара был хлопок - возможно, взорвались остатки газа в системе или аэрозольные баллончики. Следственный комитет возбудил уголовное дело статье о причинении смерти по неосторожности.

Здание построено, по разным данным, в 1912-1914 годах для служащих Московской конторы Государственного банка. В доме на Никитском бульваре жили конструктор авиационной и космической техники Наум Черняков, государственный деятель СССР Доминик Ефремов, литературный критик Давид Тальников.