Страны ЕС признали Гуайдо президентом Венесуэлы. Британия думает о санкциях против Мадуро

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Ведущие европейские страны, включая Британию, Германию и Францию, официально признали Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Власти Британии не исключают, что могут ввести санкции против правительства Николаса Мадуро.

"Венесуэльцы заслуживают лучшего будущего, они уже достаточно пострадали, и режим Мадуро должен закончиться. Настало время свободных и честных выборов. Мы изучаем дальнейшие шаги, которые мы можем сделать для мира и демократии в Венесуэле, в том числе введение санкций", - заявил представитель премьер-министра Британии Терезы Мэй.

О признании Гуайдо в понедельник публично объявили премьер-министр Испании Педро Санчес, глава МИД Британии Джереми Хант, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры Швеции, Австрии, Португалии и Дании.

"Соединенное Королевство вместе с европейскими союзниками теперь признает Гуайдо временным конституционным президентом до тех пор, пока не станет возможным проведение заслуживающих доверие выборов", - написал Хант в "Твиттере".

"Я признаю председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы, господина Хуана Гуайдо, президентом Венесуэлы", - сказал в телеобращении Педро Санчес.

"У венесуэльцев есть право на свободное и демократическое самовыражение. Франция признает Гуайдо временным президентом для осуществления избирательного процесса", - написал в "Твиттере" Макрон.

"Гуайдо - это тот человек, с которым мы говорим и от которого ждем запуска избирательного процесса как можно быстрее", - сказала Ангела Меркель.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления европейских политиков вмешательством во внутренние дела страны.

"Навязывание каких-то решений или попытка легитимизировать попытку узурпации власти, с нашей точки зрения, является и прямым, и косвенным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы", - сказал он журналистам.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг ультиматум нескольких европейских стран о проведении досрочных выборов и предупредил, что кризис в стране может перерасти в гражданскую войну. Срок ультиматума истек в понедельник.

США и многие другие страны (но не Россия) не считают Мадуро легитимным главой государства и поддерживают лидера оппозиционного венесуэльского парламента - Национальной ассамблеи - Хуана Гуайдо, который на прошлой неделе объявил себя исполняющим обязанности президента.

Россия, Турция и Китай заявили о поддержке Мадуро, обвинившего Гуайдо в попытке госпереворота.

В понедельник ситуацию в Венесуэле впервые прокомментировали власти Северной Кореи.

"Наша твердая позиция состоит в том, чтобы дела Венесуэлы решались мирным путем в соответствии с независимой волей и решениями властей и народа Венесуэлы", - говорится в заявлении МИД КНДР.

"Агрессивность северной империи"

В воскресенье Мадуро заявил, что не принимает ни от кого ультиматумов, и решил вспомнить о событиях в Каталонии, где итоги референдума о независимости не были признаны властями Испании.

"Это все равно как если бы я сказал Европейскому союзу: "Даю вам семь дней на то, чтобы признать Республику Каталонию, иначе мы примем меры", - сказал Мадуро.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Страны ЕС призывают Гуайдо провести демократические выборы в стране

На вопрос корреспондента, может ли кризис в Венесуэле перерасти в гражданскую войну, Мадуро сказал: "Никто сегодня не может ответить на этот вопрос с точностью. Все зависит от уровня безумия и агрессивности северной империи и ее союзников на Западе".

"Мы требуем, чтобы никто не вмешивался в наши внутренние дела... и мы готовы защищать нашу страну", - добавил Мадуро.

Президент США Дональд Трамп, на прошлой неделе открыто поддержавший Гуайдо, назвал в интервью телеканалу Си-би-эс военное вмешательство в Венесуэлу "одним из вариантов развития событий".

Мадуро в ответ предупредил Трампа, что Венесуэла станет вторым Вьетнамом, а пролившаяся кровь будет на его совести.