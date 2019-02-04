17% россиян заявили о желании уехать из страны. Много это или мало?
Почти каждый пятый россиянин (17%) желает эмигрировать из страны, следует из опроса социологического "Левада-центра".
Так же хотели бы поступить 41% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет.
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"Это не такой высокий показатель", - прокомментировал последний результат Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.
Русская служба Би-би-си оценила, насколько это действительно так.
Как проводился опрос?
17% - это доля респондентов, которые ответили "Определенно да" (7%) или "Скорее да" (10%) на вопрос "Хотели бы вы переехать за границу на постоянное место жительства?".
82% опрошенных, напротив, заявили, что не хотят менять страну проживания - это максимум за все время, что этот вопрос задавался. Хотя в предыдущие годы наблюдались близкие к этой цифре значения (80% в 2009 году).
Всего были опрошены 1600 человек в 136 населенных пунктах в 52 из 85-ти регионов страны. Исследование было проведено в середине декабря 2018 года.
Что еще можно узнать из исследования?
Чем старше были люди, отвечавшие на вопрос социологов, тем ниже была их склонность к переезду.
Хотели бы вы пеереехать за границу на постоянноме место жительства?
Доля опрошенных, выбравших разные варианты ответа (%)
|Возраст, лет
|18-24
|25-39
|40-54
|55+
|Да
|41
|24
|13
|5
|Нет
|53
|74
|85
|93
|Затруднились ответить
|6
|2
|3
|2
Среди москвичей доля потенциальных эмигрантов немного выше (21%), чем в среднем по России. Также их больше среди тех, кто "готов" активно участвовать в политике (24%).
А как в других странах?
Похожее исследование регулярно проводит в глобальных масштабах американская компания Gallup.
У нее вопрос был сформулирован по-другому: "Если представить, что у вас есть возможность переехать на постоянное место жительства в другую страну, вы бы это сделали или вы бы предпочли продолжить жить в этой стране?".
На основе ответов социологи измеряли их "желание эмигрировать" (desire to migrate) - это доля людей, ответивших на вышеуказанный вопрос "да".
Вот как распределились регионы мира по результатам опроса: показатели стран СНГ оказались относительно низкими по мировым меркам.
Чемоданные настроения по регионам мира
|Регион
|Желающие эмигрировать, %
|Африка южнее Сахары
|33
|Латинская Америка, Карибы
|27
|Европа (кроме Евросоюза)
|26
|Ближний Восток, Северная Африка
|24
|Европейский союз
|21
|Страны СНГ
|15
|Северная Америка
|14
|Австралия, Океания
|9
|Восточная Азия
|8
|Южная Азия
|8
|Юго-Восточная Азия
|7
|Мир
|15
В частности, о готовности уехать из США заявили 16% опрошенных, включая 40% женщин моложе 30 лет. Большинство назвали страной потенциальной эмиграции соседнюю Канаду.
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Gallup не смогла оперативно представить свежие данные по отдельным странам по запросу Би-би-си.
Многие ли решаются на эмиграцию?
Судя по статистике, уехать за границу решаются немногие из тех, кто заявил о таком желании в ходе опросов.
Если бы из России решили уехать 17% населения, то речь шла бы об убыли 25 млн человек.
В реальности же по всему миру проживают около 10 млн эмигрантов с российскими корнями, а за 2017 год, по данным Росстата, страну покинули 377 тысяч человек.