17% россиян заявили о желании уехать из страны. Много это или мало?

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Почти каждый пятый россиянин (17%) желает эмигрировать из страны, следует из опроса социологического "Левада-центра".

Так же хотели бы поступить 41% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет.

"Это не такой высокий показатель", - прокомментировал последний результат Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Русская служба Би-би-си оценила, насколько это действительно так.

Как проводился опрос?

17% - это доля респондентов, которые ответили "Определенно да" (7%) или "Скорее да" (10%) на вопрос "Хотели бы вы переехать за границу на постоянное место жительства?".

82% опрошенных, напротив, заявили, что не хотят менять страну проживания - это максимум за все время, что этот вопрос задавался. Хотя в предыдущие годы наблюдались близкие к этой цифре значения (80% в 2009 году).

Всего были опрошены 1600 человек в 136 населенных пунктах в 52 из 85-ти регионов страны. Исследование было проведено в середине декабря 2018 года.

Что еще можно узнать из исследования?

Чем старше были люди, отвечавшие на вопрос социологов, тем ниже была их склонность к переезду.

Хотели бы вы пеереехать за границу на постоянноме место жительства? Доля опрошенных, выбравших разные варианты ответа (%) Возраст, лет 18-24 25-39 40-54 55+ Да 41 24 13 5 Нет 53 74 85 93 Затруднились ответить 6 2 3 2

Среди москвичей доля потенциальных эмигрантов немного выше (21%), чем в среднем по России. Также их больше среди тех, кто "готов" активно участвовать в политике (24%).

А как в других странах?

Похожее исследование регулярно проводит в глобальных масштабах американская компания Gallup.

У нее вопрос был сформулирован по-другому: "Если представить, что у вас есть возможность переехать на постоянное место жительства в другую страну, вы бы это сделали или вы бы предпочли продолжить жить в этой стране?".

На основе ответов социологи измеряли их "желание эмигрировать" (desire to migrate) - это доля людей, ответивших на вышеуказанный вопрос "да".

Вот как распределились регионы мира по результатам опроса: показатели стран СНГ оказались относительно низкими по мировым меркам.

Чемоданные настроения по регионам мира Регион Желающие эмигрировать, % Африка южнее Сахары 33 Латинская Америка, Карибы 27 Европа (кроме Евросоюза) 26 Ближний Восток, Северная Африка 24 Европейский союз 21 Страны СНГ 15 Северная Америка 14 Австралия, Океания 9 Восточная Азия 8 Южная Азия 8 Юго-Восточная Азия 7 Мир 15

В частности, о готовности уехать из США заявили 16% опрошенных, включая 40% женщин моложе 30 лет. Большинство назвали страной потенциальной эмиграции соседнюю Канаду.

Gallup не смогла оперативно представить свежие данные по отдельным странам по запросу Би-би-си.

Многие ли решаются на эмиграцию?

Судя по статистике, уехать за границу решаются немногие из тех, кто заявил о таком желании в ходе опросов.

Если бы из России решили уехать 17% населения, то речь шла бы об убыли 25 млн человек.

В реальности же по всему миру проживают около 10 млн эмигрантов с российскими корнями, а за 2017 год, по данным Росстата, страну покинули 377 тысяч человек.