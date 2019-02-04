Аспиранту МГУ, подозреваемому в изготовлении бомбы, продлили срок задержания

Суд в Подмосковье на трое суток продлил срок задержания 25-летнего аспиранта МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывчатки. По словам адвоката, Мифтахов жаловался на пытки. Представители математического сообщества требовали справедливого судебного разбирательства.

Следователь ходатайствовала об аресте Мифтахова, а прокурор попросила суд отложить рассмотрение ходатайства на 72 часа, чтобы следствие предоставило дополнительные данные для обоснования ареста, передает из Балашихинского горсуда корреспондент Русской службы Би-би-си.

Защита математика пообещала обжаловать решение суда.

Вопреки принятой в московских судах практике, публика не была приглашена на рассмотрение дела, и заседание началось без участия прессы и сторонников Мифтахова. По словам адвоката Светланы Сидоркиной, судья объяснила недопуск журналистов тем, что зал суда не может их вместить.

Сам аспирант перед оглашением сказал журналистам, что не признает свою вину: "Письменных никаких показаний я не давал, я ничего не подписывал, пока не пришел адвокат".

Перед оглашением приговора он держался уверенно, хотя и сказал тем, кто пришел поддержать его, что не верит, что его не арестуют.

Мифтахов даже шутил с прессой. Отказавшись отвечать на вопрос телеканала "Россия", он сказал: "Вам следовало бы выбрать другой микрофон, чтобы не палиться".

В чем подозревают Мифтахова

Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля в университетском общежитии на Ленинских горах.

Согласно материалам, поступившим в суд, Мифтахов подозревается по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

СМИ сообщали, что он подозревается в изготовлении неразорвавшегося взрывного устройства, обнаруженного в Балашихе 11 января.

Телеканал РЕН ТВ называл Мифтахова членом "леворадикальной ячейки анархистов "Народная самооборона" и утверждал, что Мифтахов якобы признался в изготовлении пероксида ацетона ("кисы").

По словам адвоката Светланы Сидоркиной, ее подзащитный жаловался на насилие при задержании, а в отделе полиции Балашихи якобы вскрыл себе вены.

"Он мне пожаловался на пытки сотрудников, которые не представились, что его били ладонями и кулаками по лицу, у него остался след от шуруповерта на уровне грудной клетки. Мы все зафиксировали", - рассказывала адвокат.

Представители математического сообщества потребовали немедленно сообщить о состоянии здоровья аспиранта МГУ, а также "прекратить пытки в отношении Мифтахова и других задержанных".

Всего, по данным издания "Медиазона", по делу проходят 12 человек, однако всех, кроме Мифтахова, отпустили после обысков и допросов. В каком статусе они проходят по делу, неизвестно.

18 января в комнате Мифтахова в общежитии прошел обыск, сообщал проект "ОВД-Инфо". "Я почему-то стал представлять для них [правоохранительных органов] интерес", - говорил Мифтахов порталу.

Аспирант МГУ также рассказывал, что при обыске у него изъяли ноутбук, несколько телефонов, книги, включая электронные, и крупную сумму личных сбережений. Его самого во время обыска в общежитии не было.