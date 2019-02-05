До ста лет без сигарет. На Гавайях готовят радикальные меры против курения

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На Гавайских островах предлагают повысить возраст, с которого разрешено покупать сигареты, до 100 лет.

На рассмотрение в законодательное собрание этого американского штата внесен законопроект, который предполагает поэтапное повышение возрастной планки при продаже сигарет.

Сейчас на Гавайях покупать сигареты разрешено лицам старше 21 года. Согласно законопроекту, в 2020 году планируется повысить эту планку до 30 лет, в 2021-м - до 40 и к 2024 году плавно довести порог до 100 лет.

Согласно замыслу законодателей, ограничение не будет распространяться на электронные сигареты, сигары и жевательный табак.

Инициатор этого законопроекта - член палаты представителей штата, демократ Ричард Крейган, по профессии врач-реаниматолог и в прошлом сам заядлый курильщик.

"Есть группа лиц, которая страдает сильной зависимостью от табака. По моему мнению, их взяла в рабство скверная индустрия, которая ответственна за производство сигарет, вызывающих эту зависимость, несмотря на знание, что курение смертельно опасно", - сказал Крейган в интервью Hawaii Tribune-Herald.

В предложенном им законопроекте говорится, что Гавайи сами страдают от зависимости от табака: речь идет о деньгах, которые штат получает в виде налогов от продажи сигарет.

Эта сумма приблизительно составляет 100 млн долларов в год. Постепенное повышение возрастной планки объясняется попыткой законодателей дать время штату на то, чтобы адаптироваться к потере доходов от продажи сигарет и найти другие источники финансирования.

Сторонники законопроекта верят, что в случае принятия он позволит полностью очистить прилавки магазинов от табака, хотя приезжающим в штат гостям и туристам будет по-прежнему позволено привозить сигареты с собой.

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В 2015 году Национальная академия наук опубликовала доклад, в котором говорится, что повышение возраста, с которого разрешена продажа сигарет, до 21 года значительно повлияет на ситуацию, в частности на то, с какого возраста молодое поколение начнет курить.

В докладе ученых также отмечалось, что те, кто не приобрел зависимость от табака до 25 лет, вряд ли когда-либо станут курить.

Ричард Крейган уверен в том, что законопроект не противоречит федеральным законам США.

Конституция США не признает курение фундаментальным правом гражданина. Предлагаемая законопроектом возрастная планка в 100 лет формально позволяет демократам утверждать, что они не вводят полного запрета на продажу сигарет.

Федеральный закон в США запрещает продажу табака лицам моложе 18 лет, однако законодательство о курении на Гавайях - одно из самых строгих в стране. В 2016 году они стали первым штатом, где возраст продажи сигарет повысили до 21 года.

В 2012 году федеральный суд поддержал решение суда нижней инстанции, отказавшего в удовлетворении жалобы истцу, который утверждал, что запрет на курение в ресторанах и барах в городе Клейтон (штат Миссури) нарушает его конституционные права.

Согласно опросам, в США в целом курит 16% взрослого населения (данные Gallup за 2018 год). Доля курильщиков среди женщин в США составляет 13,5%, среди мужчин - 17,5% (официальные данные за 2016 год).

Статистика

Согласно данным за 2018 год, самая высокая доля курильщиков в мире - в Кирибати. В этом островном государстве курят почти 66% мужского населения и более 34% женского. Самый высокий процент курильщиков в Европе - в Черногории, где курит 46% взрослого населения

Единственная страна, где курящих женщин больше, чем курильщиков-мужчин, - это Дания, где курят 19,3% женщин и 18,9% мужчин.

В России курят без малого 60% мужчин старше 15 лет и 23% женщин. В России курение запрещено на рабочих местах и в общественном транспорте, как и реклама табачных изделий на телевидении и в транспорте, однако процент курильщиков продолжает оставаться высоким - около 30% всего населения.

По данным ВОЗ, ежегодно болезни, связанные с курением, приводят к смерти около 7 млн человек по всему миру. Общемировой оборот табачной индустрии, по данным Британской табачной ассоциации, составляет 770 млрд долларов в год.