Центробанк ждет дальнейшего роста цен в России. Но ключевую ставку менять не стал

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Российский центробанк на первом в этом году заседании совета директоров принял решение оставить ставку на прежнем уровне - 7,75%. Это первое заседание после повышения в России НДС с 18 до 20%.

Ставка ЦБ определяет стоимость денег для бизнеса и населения, влияет на ставки по кредитам и темпы роста экономики в целом. Ставки по кредитам, в том числе ипотечным, в российских банках уже начали расти.

ЦБ объяснил свое решение тем, что годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала "нижней границе ожиданий Банка России", а вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным.

"В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года. Также сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и динамики цен на отдельные продовольственные товары. Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте", - говорится в пресс-релизе регулятора.

ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% только в первой половине 2020 года.

Следующее решение по ставке будет 22 марта. Дальнейшие решения по ставке ЦБ будет принимать, оценивая достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году. Кроме того, регулятор будет учитывать внешние риски и ситуацию на финансовых рынках.

В прошлом году ЦБ дважды поднимал ставку - в сентябре и декабре, пытаясь отреагировать в том числе на падение рубля и рост цен.

В декабре, комментируя последнее повышение ставки на 0,25 процентных пункта, ЦБ называл это решение "упреждающим". Регулятор признавал, что нет ясности относительно реакции цен и инфляционных ожиданий населений из-за повышения НДС.

Инфляционные ожидания - то, какого уровня цен на продукты и услуги ожидание население в ближайшие 12 месяцев. На этот фактор также ориентируется ЦБ при принятии решения о ставке.

В январе инфляция действительно ускорилась. В январе рост цен составил 1%, а в годовом выражении - к январю 2018 года цены выросли на 5%, отчитался Росстат. В январе цены в годовом выражении на продукты выросли еще сильнее - на 5,5%.

По последним данным Росстата, инфляция с начала года по 4 февраля выросла на 1,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она подскочила почти в два раза (с 0,5%).

В середине января президент Владимир Путин поручил главе ЦБ Эльвиру Набиуллиной и главе минфина Антону Силуанов обратить внимание на рост инфляции в начале года. Но через несколько дней после этого ЦБ заявил, что инфляция соответствует базовому прогнозу ведомства, а рост цен в первом полугодии будет временным, а затем начнет слабеть.

Из отчета минэкономразвития следовало, что повышение НДС сказывается на динамике цен "достаточно сдержанно".

После этого аналитики успокоились: практически все прогнозы относительно ставки сводились к тому, что ЦБ не будет ее повышать. ЦБ принимал решение о ставке на фоне стабилизации на финансовых рынках. Кроме того, российская валюта подорожала, несмотря на то, что ЦБ начал закупать валюту для минфина в рамках бюджетного правила, писала главный экономист банка Nordea Татьяна Евдокимова.

Российские рынки поддерживает и то, что риторика вокруг санкций пока сошла на нет, указывали в Nordea. В отчете "ВТБ Капитала" говорилось также о том, что инфляционные ожидания населения в январе составили 10,4%, а в декабре они ожидали 10,2%. Это совсем небольшой рост.

Но аналитики предупреждают, что повышение НДС еще просто не сказалось на ценах.

Аналитики Росбанка предполагают, что либо продавцы взяли дополнительную налоговую нагрузку на себя или отложили повышение цен на несколько месяцев. Они предполагают, что в итоге будет реализован второй вариант, а инфляция по итогам первого квартала составит 5,7%.

О том, что повышение НДС не сказалось на росте цен, пишут и в ВТБ Капитале. Под подсчетам аналитика банка Александра Исакова, значительная часть роста цен приходится на регулируемые тарифы, а также фрукты и овощи. При этом большинство категорий в продуктах питания облагается налогом по льготной ставке НДС, которая не повышалась.

Исаков это объясняет двумя факторами: магазины могли заранее подготовиться к повышению налогов и постепенно увеличить цены, а также спрос населения в конце года начал снижаться.