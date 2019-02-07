Правообладатель иллюстрации vk.com Image caption 28-летний Ярослав Сумбаев родился в Астрахани, жил в Петербурге, скрывался в Черногории и попал в заключение в Грузии. В фервале должен истечь срок его предварительного заключения

Генеральная прокуратура России направила официальный запрос об экстрадиции задержанного в Тбилиси Ярослава Сумбаева. В России его обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, в 2013-2014 годы хакеры похищали средства туроператоров, оформляя от их имени фиктивные железнодорожные билеты. Расследованием этого дела занималась убитая 10 октября в Подмосковье подполковник Евгения Шишкина.

Грузинские полицейские задержали Сумбаева 5 ноября 2018 года в результате спецоперации. Его обвинили в незаконном приобретении огнестрельного оружия и использовании поддельного паспорта и заключили в следственный изолятор номер 8 на окраине Тбилиси, также известный как Глданская тюрьма.

Два источника, знакомые с ходом расследования "билетного дела", рассказали Би-би-си, что 26 ноября генеральная прокуратура России отправила в Грузию запрос об экстрадиции Сумбаева. О запросе источникам стало известно только на днях.

До апреля, прогнозирует один из источников, Сумбаев будет экстрадирован в Россию. В запросе указаны статьи из уголовного дела Сумбаева: 210 УК РФ (создание преступного сообщества), и 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц).

"Генеральная прокуратура РФ гарантирует, что в соответствии со статьей 66 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 года Сумбаев будет привлечен к уголовной ответственности только за те преступления, в связи с которыми запрашивается его выдача", - цитирует документ источник Би-би-си.

Однако, по словам источника, Сумбаева планируют также допросить по делу об убийстве следователя Шишкиной. Как рассказывал Би-би-си бывший адвокат Сумбаева Зураб Тодуа, его подзащитный частично признал обвинения в киберпреступлении, однако категорически отрицал причастность к убийству следователя.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Старший следователь по особо важным делам была застрелена возле своего дома в подмосковном Архангельском

Всего по "билетному делу" проходит 29 человек, оно объединяет около 60 эпизодов мошенничества в отношении 31 компании. Уроженца Астрахани Ярослава Сумбаева следователи считают "мозгом" этой операции. Также он находился во всероссийском и международном розыске по делу о скимминге - хищении с чужих банковских карт с использованием фальшивых считывающих устройств для банкоматов.

Угрозы и убийство

Старший следователь по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина была убита утром 10 октября у своего дома в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья. Неизвестный мужчина выстрелил в нее дважды, когда она шла к парковке. Шишкина умерла от ранения в шею.

Правообладатель иллюстрации Russian Ministry of Internal Affairs Image caption У 46-летней Евгении Шишкиной остались муж и совершеннолетний сын

Как сообщал Следственный комитет, в последние месяцы она получала угрозы и несколько раз сообщала о них руководству в рапортах, однако от предложенной государственной защиты отказывалась.

Александр Карабанов, чье адвокатское бюро представляет интересы родственников Шишкиной, считает, что угрозы могли идти от Ярослава Сумбаева. Об этом же говорят два источника Би-би-си, знакомые с деталями расследования. Впрочем, сын Шишкиной Ярослав рассказал Би-би-си, что сообщения и требования "прекратить следствие" и "освободить подельников" могли исходить от другого фигуранта "билетного дела" Максима Матюшева.

Генеральная прокуратура РФ не смогла оперативно прокомментировать запрос об экстрадиции Сумбаева.