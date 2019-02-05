Папа Римский впервые в истории отслужил мессу на Аравийском полуострове

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Это была первая в истории месса папы Римского на Аравийском полуострове

Папа Римский Франциск во вторник отслужил мессу на стадионе в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Папа прибыл в ОАЭ в воскресенье. Это первый в истории визит понтифика на Аравийский полуостров, родину ислама, а также первая в истории литургическая служба папы в странах Персидского залива.

Папа отслужил мессу на открытом воздухе, на стадионе "Зайед Спорт Сити". И это также стало беспрецедентным событием в стране.

До сих пор власти ОАЭ разрешали христианам отправлять богослужения лишь в церквях.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Папу приветствовали толпы католиков

Папа Франциск прибыл на стадион на своем папамобиле.

ОАЭ граничат с Саудовской Аравией, где запрещено строительство церквей. В отличие от Эр-Рияда, власти Эмиратов это разрешают.

До сих пор было лишь запрещено проводить богослужения на открытом воздухе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первый раз в истории ОАЭ христиане молились на стадионе

Примерно 13% населения ОАЭ - христиане, подавляющее большинство из них католики.

Переход из ислама в другую религию в стране запрещен, также как и миссионерская работа.

На мессе, которую папа Франциск отслужил на итальянском языке, присутствовало около 135 тыс. человек.

Его слова переводились на огромных экранах на арабский и английский языки.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Папа Франциск и шейх Ахмад призвали к братству между христианами и мусульманами

Ранее папа Франциск в рамках межконфессионального форума встретился с главой самого авторитетного исламского университета Аль-Азхар шейхом Ахмадом ат-Тайибом.

Шейх призвал мусульман Ближнего Востока принимать местных христиан, которых он назвал "нашими спутниками".

Папа Франциск, со своей стороны, призвал прекратить все вооруженные конфликты на Ближнем Востоке.

Понтифик указал на устрашающие последствия вооруженных конфликтов в Йемене, Сирии, Ираке и Ливии, Свою лепту в некоторые из них вложили и ОАЭ. Вооруженные силы этой страны принимают активное участие в войне в Йемене. ОАЭ также вооружали сирийскую оппозицию.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Попрощаться с папой перед его отъездом пришел наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Шейх Ахмад и папа Франциск выступили перед делегатами межконфессионального форума, участники которого подписали обращение "О человеческом братстве ради мира во всем мире и сосуществования".

Выступая перед собравшимися, шейх Ахмад сказал: "Возлюбите своих христианских братьев и сестер. Они наши сограждане. Они нам близки. Между нами тесные узы".

"Вы не меньшинство. Вы полноправные граждане. Забудьте про слово "меньшинство". Нас связывают тесные узы - это как скала, о которую разобьются все попытки нас разъединить", - заявил шейх Ахмад, обращаясь к христианами Ближнего Востока сказав.