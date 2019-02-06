Правообладатель иллюстрации Aamaq News Agency/AFP/Getty Image caption Джон Кэнтли был захвачен в 2012 году

Британский журналист, захваченный в плен боевиками группировки "Исламское государство" (в России запрещено) в Сирии более шести лет назад, по некоторым признакам, все еще жив, заявил замминистра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес, отвечающий за вопросы безопасности.

Фотожурналист Джон Кэнтли из графства Хэмпшир был захвачен исламистами в 2012 году. Ему удалось бежать из плена, но через несколько месяцев его снова похитили.

В марте 2016 года ИГ разместило в интернете видеозапись с участием британца.

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, слова чиновника о том, что Кэнтли еще может быть жив, оказалось сюрпризом для его родственников.

Из предыдущих заявлений британских властей о судьбе Джона Кэнтли можно было сделать вывод, что он погиб. Бен Уоллес не объяснил, что на чем основывается противоположный вывод.

Фрэнк Гарднер говорит, что никаких новых свидетельств того, что заложник еще жив, в последнее время не появлялось.

Представитель министерства внутренних дел сказал, что министерство никогда не комментирует случаи похищений людей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фотожурналист Джон Кэнтли работал на линии фронта

Кэнтли - последний британский заложник в руках ИГ.

Его фотографии из Сирии публиковались на страницах многих британских газет - от Sunday Times до Sun и Telegraph.

Изначально он был похищен в июле 2012, но ему удалось бежать из плена при помощи "Сирийской свободной армии".

К концу 2012 года он вновь приехал в Сирию и снова был похищен.

В марте 2016 года ИГ разместило в интернете видео Кэнтли, якобы снятое в Мосуле, в котором он насмехался над попытками США разгромить ИГ.

В июле 2017 года, после того как Мосул был взят иракскими войсками, появились сообщения, что Кэнтли погиб.

Но в том же году французский журнал Paris Match цитировал неназванного боевика ИГ, который утверждал, что семь-восемь месяцев назад он видел Кэнтли и что тот работал на ИГ.

В январе 2019 года сирийская оппозиция сообщила, что Кэнтли, возможно, жив и находится в городе Хаджин на востоке страны, все еще остающемся под контролем ИГ.