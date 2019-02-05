Со сторонников Навального взыскали 7 млн рублей за порчу газонов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Участники акции в Петербурге протестовали против нового срока Владимира Путина

Суд в Петербурге удовлетворил иск городской прокуратуры о взыскании ущерба за порчу зеленых насаждений во время акции сторонников Алексея Навального "Он нам не царь" в мае прошлого года.

Фрунзенский районный суд Петербурга постановил взыскать с руководителя петербургского штаба Навального Дениса Михайлова и координатора движения "Весна" Богдана Литвина 7,3 млн рублей. Изначально прокуратура требовала с них почти 11 млн рублей.

По оценкам прокуратуры, протестующие вытоптали 2 100 кв. м газона, 75 парковых роз, 4 кв. м астильбы гибридной, 175 кустов кизильника, 15 кустов сирени обыкновенной, 3 кв. м пионов и 60 кв. м виолы, сообщал проект "ОВД-Инфо". Речь идет о зеленых насаждениях в Адмиралтейском саду и в саду у Зимнего дворца.

Литвин и Михайлов заявили Русской службе Би-би-си, что намерены обжаловать решение суда.

"Сейчас мы подаем апелляцию первым делом. Надеемся, что получится снизить эту сумму, которая все равно большая. Неоткуда ее брать. А если мы ее заплатим, то сразу получим подобный иск где-нибудь в Приморском крае... И если мы сейчас заплатим, то создадим прецедент", - сказал Михайлов.

Литвин также заявил, что не согласен в решением суда и готов начать процедуру банкротства физического лица.

"Я считаю неправильным платить этот штраф, платить деньги, которых у меня нет. Но и неправильно будет собирать деньги, потому что через это можно будет запустить маховик высасывания денег из активистов", - сказал он.

Литвин также обратил внимание на то, что сейчас его судили как организатора акции, хотя ранее его уже привлекали к ответственности как ее участника.

"Я написал пост без всяких призывов о том, почему нам нужно выйти на акцию 5 мая, даже без указания времени и места акции, - рассказал Литвин. - После акции я был привлечен к ответственности как участник, и по логике меня уже не должны были привлекать как организатора. Но было такое решение, потому что если я организатор - то якобы несу ответственность за действия других людей".

Media playback is unsupported on your device "Он нам не царь": как в России протестовали против Путина

Прокуратура Петербурга подала иск к Михайлову и Литвину в декабре 2018 года. По версии ведомства, они были организаторами несогласованной акции "Он нам не царь", участники которой повредили зеленые насаждения на сумму 10 млн 953 тысячи рублей.

Михайлов уже получал за участие в акции 25 суток ареста, а также штраф в 300 тысяч рублей.

Акция "Он нам не царь", приуроченная к инаугурации президента Владимира Путина, прошла в ряде городов России 5 мая 2018 года. По данным "ОВД-Инфо", всего в 27 городах были задержаны 1600 человек, в том числе 719 человек в Москве и 217 в Петербурге.