Суд обязал Навального удалить расследование о поставках Росгвардии

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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о защите деловой репутации, поданный крымским мясокомбинатом "Дружба народов" к оппозиционеру Алексею Навальному. Предприятие упоминалось в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) как единственный поставщик продуктов Росгвардии.

"Решением суда исковое заявление ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" к Навальному Алексею Анатольевичу о защите деловой репутации удовлетворено", - сообщили Интерфаксу в суде.

Предприятие требовало удалить видео и текст расследования о поставках продовольствия Росгвардии, а также опубликовать опровержение. Материальных требований иск мясокомбината не содержал.

Из комментария Навального в "Твиттере" следует, что решение суда его не удивило. ФБК собирается его обжаловать, сообщила юрист фонда Любовь Соболь.

"Конечно, будем обжаловать. Считаем, что сведения были достоверными и не порочат деловой репутации мясокомбината, потому что не мясокомбинат устанавливал цены и предъявлял требования по качеству продукции - это делал заказчик, Росгвардия", - сказал РБК один из авторов расследования ФБК Александр Головач.

В "Твиттере" во время заседания арбитражного суда Головач писал, что защита Навального просила привлечь к рассмотрению Федеральную антимонопольную службу (ФАС), возбудившую дело о "наличии признаков нарушения законодательства" при поставке продуктов Росгвардии, однако в этом было отказано.

Навальный и картошка для Росгвардии

В августе прошлого года основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование "Картошечка Росгвардии".

В нем говорилось, что находящийся в Крыму мясокомбинат "Дружба народов", по распоряжению премьера Дмитрия Медведева наделенный правом монопольных поставок для Росгвардии, продает ей капусту, картошку, лук и замороженное мясо по ценам выше рыночных.

11 сентября глава Росгвардии, бывший начальник охраны президента Виктор Золотов записал видеообращение, в котором отверг обвинения Навального и вызвал его на дуэль, пообещав сделать из оппозиционера "сочную отбивную".

Навальный, отбывавший несколько административных арестов подряд, ответил Золотову только спустя месяц. Он заявил, что принимает вызов, и предложил главе Росгвардии встретиться на дебатах в прямом эфире федерального телевидения. Золотов на это ответил, что приглашал оппозиционера "на другое".

В октябре 2018 года мясокомбинат "Дружба народов" подал к Навальному иск о защите деловой репутации, а в декабре с иском о защите чести в суд обратился и Золотов. Исковое заявление Золотова к Навальному было возвращено истцу, так как было составлено с нарушениями.

10 декабря издание РБК сообщило, что ФАС возбудила дело о" наличии признаков нарушения законодательства" о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом, а военная прокуратура организовала проверку в отношении "Дружбы народов".

А в конце декабря стало известно, что Росгвардия еще два года будет получать продукты с мясокомбината "Дружба народов". Росгвардия тогда заявила о том, что поставки от единственного поставщика позволяют оперативно снабжать все подразделения качественными продуктами.

В январе РБК сообщил, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении полномочий из-за поставки 30 тонн гнилого картофеля от комбината "Дружба народов" для дислоцированной в Грозном 46-й бригады оперативного назначения войск Росгвардии.

В пресс-службе Росгвардии изданию заявили, что ведомство само обратилось в военную прокуратуру после внутренней проверки, выявившей нарушения в действиях заместителя командира спецназа "Авангард" Олега Кондратьева, который был отстранен от службы.