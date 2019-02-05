Россиян задержали в Малайзии за опасное обращение с ребенком. Они называют это гимнастикой

Правообладатель иллюстрации Facebook/zac.abdulcheah

В Малайзии задержали российскую пару из-за ненадлежащего обращения с ребенком. Поводом к этому послужило видео, на котором мужчина крутит на руках и подбрасывает в воздухе свою четырехмесячную дочь.

По данным "Коммерсанта", россиян Михаила Бондарука и Екатерину Шихманову задержали в понедельник после жалоб о недопустимом обращении с ребенком.

В прошедшие выходные в малайзийском сегменте "Фейсбука" распространилось видео, на котором мужчина держит девочку за ногу, прокидывает ее у себя между ног и подбрасывает вверх.

Загрузивший видео пользователь написал, что это "безответственное поведение, которое может привести к травмам", и призвал власти принять меры.

Видео набрало более 35 тысяч просмотров - и на него обратили внимание в полиции. Соцсеть добавила предупреждение о том, что ролик может содержать сцены насилия по отношению к ребенку.

Правообладатель иллюстрации Facebook/zac.abdulcheah Image caption Россиян задержали во время очередного уличного выступления

Малайзийское издание The Star сообщило, что россиян задержали во время очередного уличного выступления. Им могут предъявить обвинение в нарушении законодательства о правах детей, за которое грозит штраф в размере 20 тысяч малайзийских ринггитов (300 тысяч рублей) или лишение свободы на срок до десяти лет.

Начальник полиции Куала-Лумпура подтвердил агентству Франс пресс факт задержания россиян и заявил, что травм у девочки не обнаружено. Комментарий самих россиян Русской службе Би-би-си получить не удалось.

Знакомая Бондарука и Шихмановой рассказала "Коммерсанту", что пара ведет "альтернативный образ жизни" и с самого рождения дочери занимается с ней так называемой динамической гимнастикой. Выступлениями наподобие того, во время которого их задержали, по словам их знакомой, они зарабатывают на жизнь.

На одном из сайтов, предлагающих обучение этой практике, ее описывают так: "Динамическая гимнастика корректирует мышечный тонус, укрепляет мышцы, увеличивает гибкость суставов, развивает координацию движений и выносливость, улучшает работу сердечно-сосудистой и иммунной систем, положительно влияет на пищеварение и эмоциональное состояние малыша".

Эта практика пользуется в России некоторой популярностью, хотя традиционная медицина ее не признает.

Лина Мурадова, педиатр:

Динамическая гимнастика, с одной стороны, позволяет ребенку лучше координироваться, чувствовать свое тело, это влияет на нервно-психическое развитие. С другой стороны, возможны травмы при падении - вывихи и подвывихи. То, что ребенку нельзя ничего сломать, это миф. Среди врачей эта практика не пользуется популярностью. Есть гимнастика, когда ребенка просто выкладывают на мячик под присмотром родителей. Другое дело - когда ребенка подбрасывают в воздух, хватая за руки. У большинства детей есть незрелость тканей, в том числе незрелость тканей суставов. В этом случае травмироваться очень легко.

Русская служба Би-би-си обратилась в посольство России в Малайзии, но там не смогли предоставить комментарий из-за разницы во времени.