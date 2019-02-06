Папа римский: священники держали монахинь как секс-рабынь

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сейчас понтифик находится в поездке по странам Ближнего Востока

Папа римский Франциск признал, что монахини в католической церкви подвергались сексуальному насилию со стороны священников. По его словам, эта проблема существует и по сей день.

По его словам, известен также случай, когда священники фактически держали монахинь в сексуальном рабстве.

Как рассказал понтифик, его предшественник на папском престоле Бенедикт XVI был вынужден упразднить одну монашескую конгрегацию именно из-за того, что монахини там регулярно подвергались сексуальному насилию.

Заявление Франциска - первое официальное признание церкви случаев насилия со стороны священников в отношении монахинь.

По словам понтифика, церковь пытается найти решение проблемы, но, по его признанию, случаи насилия продолжают повторяться.

Папа римский заговорил о проблеме насилия во вторник в ходе своей поездки по странам Ближнего Востока.

Он также признал, что причастными к насилию оказались не только рядовые священники, но и более высокие чины - речь идет о нескольких епископах.

"Папа римский Бенедикт нашел в себе мужество, чтобы упразднить один из женских монастырей, ставший для его обитательниц в определенным смысле рабством, даже сексуальным рабством, в котором их держали священники или глава конгрегации", - заявил Франциск.

Пресс-секретарь Ватикана Алессандро Джизотти позже сказал в интервью CBS News, что папа римский говорил об одной из конгрегаций во Франции.

По словам папы римского, случаи насилия характерны больше для новых конгрегаций и касаются в основном отдельно взятых монастырей.

Несколько дней назад издаваемый в Ватикане журнал для женщин Women Church World осудил насилие в церкви.

В публикации журнала говорится, что некоторых монахинь, чтобы скрыть случай насилия, вынуждали делать аборт, который католическая церковь считает тяжелым грехом.

В публикации журнала также говорится, что на отказ от молчания о случаях насилия женщин в церкви подвигло движение #MeToo.