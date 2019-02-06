Послание Трампа Конгрессу: о выходе из договора с Россией и стене на границе с Мексикой

  • 6 февраля 2019
Дональд Трамп выступает перед обеими палата Конгресса 5 февраля 2019 года. На заднем плане вице-президент США Майк Пенс и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Дональд Трамп заговорил, не дождавшись, когда спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (на фото справа) даст ему слово

Президент США Дональд Трамп выступил с посланием к конгрессу США "О положении дел в стране" (State of the Union).

Речь - включая постоянные овации, устраиваемые республиканцами, - продлилась один час и двадцать минут. Примерно в 5 тысяч слов уместились вопросы внутренней политики, включая экономический блок, и многочисленные внешние проблемы - в том числе и взаимоотношений с Россией.

Впервые с момента вступления в должность Трамп выступал перед Конгрессом, в одной из палат которого большинство перешло к оппозиционным демократам.

Женщины из числа членов Демократической партии сделали свое молчаливое заявление, придя в зал в белой одежде: этот цвет - один из символов движения суфражисток. Таким образом они выразили свое отношение к тому, как администрация Трампа решала важные для женщин проблемы - от вопросов здравоохранения до равной оплаты труда.

"Повестка, которую я изложу, не является республиканской или демократической. Это повестка американского народа", - заметил Трамп.

Русская служба Би-би-си выбрала пять значимых тем, затронутых американским президентом.

Договор об РСМД с Россией

"У нас и правда нет выбора", - сказал Трамп, еще раз обозначив позицию США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

На прошлой неделе США заявили о выходе из Договора, подписанного в 1987 году между СССР и США. Россия в ответ также заявила о приостановке участия в договоре. "Наш ответ будет зеркальным", - сказал тогда президент Путин, добавив, что "все предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе".

В своем обращении к конгрессу Трамп еще раз повторил, что США следовали каждой букве Договора, в то время как Россия последовательно нарушала положения ДРСМД.

"Возможно, мы можем договориться об ином соглашении, подключив к нему Китай и других. Возможно, нет. В таком случае мы обойдем их и по объему расходов, и по инновациям", - пообещал Трамп.

Реакция упомянутой им китайской стороны на приостановку действия Договора ранее была однозначной: министерство иностранных дел Китая призвало Вашингтон решать разногласия путем диалога и вернуться к выполнению условий договора.

Второй саммит США-КНДР

Как и ожидалось, Трамп объявил дату проведения второго саммита США-КНДР. Американский лидер встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во Вьетнаме.

Первая в истории встреча лидеров двух стран состоялась в июне 2018 года. В совместном заявлении, сделанном по итогам саммита, КНДР объявила о своей принципиальной готовности стремиться к денуклеаризации Корейского полуострова (стороны интерпретируют эту цель по-разному - Пхеньян настаивает и на выводе и американских ядерных сил из Южной Кореи). США в ответ пообещали Пхеньяну гарантии безопасности.

Выступая во вторник перед конгрессом, Трамп заявил: "Я считаю, что если бы меня не избрали президентом, мы сейчас были бы в состоянии войны с Северной Кореей". Президент добавил, что сейчас у него "хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.

Расследования

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Image caption Многие демократки пришли на выступление президента в белом, чтобы продемонстрировать, что в нынешнем составе палаты представителей рекордное число женщин

"Не может быть "мира и законодательства", когда есть "война и расследования", - сказал Трамп в первой половине своей речи. И хотя он не назвал конкретных имен и подробностей, американские СМИ немедленно отметили, что речь идет о расследовании Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году и возможных связях с ней Трампа и его окружения.

Кроме того, несколько комитетов палаты представителей, где теперь определяют повестку демократы, постепенно разворачивают несколько собственных параллельных расследований различных аспектов деятельности Трампа и его администрации.

От него зависит судьба Трампа. Роберт Мюллер, самый загадочный человек Америки

В декабре к тюремному сроку был приговорен еще недавно близкий к президенту адвокат Майкл Коэн . Он признал себя виновным в финансовых махинациях и банковских аферах, равно как и в нарушении избирательного законодательства: Коэн заплатил двум женщинам, заявлявшим о своих близких отношениях с тогда будущим президентом США, и не задекларировал эти платежи как вклад в избирательный фонд.

Слова Трампа напомнили американским журналистам об известном высказывании 37-го президента США Ричарда Никсона, также сделанном во время обращения к Конгрессу, с целью отвлечь внимание от скандала: "Считаю, что пришло время положить конец этому расследованию. […] Достаточно одного года Уотергейта".

Венесуэла

В обращении к конгрессу Трамп снова выразил поддержку оппозиции Венесуэлы.

"Мы поддерживаем народ Венесуэлы в его благородном стремлении к свободе, и мы осуждаем жестокость режима Мадуро, чья социалистическая политика привела эту нацию из самой богатой в Южной Америке в состояние крайней нищеты и отчаяния", - сказал Трамп.

Это заявление американский президент сделал на фоне продолжающихся в Венесуэле протестов. Так, в прошедшую субботу на улицы вышли как сторонники Николаса Мадуро, так и его оппоненты, поддерживающие Хуана Гуайдо, которого венесуэльский парламент, в котором преобладает оппозиция, объявил временно исполняющим обязанности президента. Вскоре после этого Трамп признал Гуайдо главой государства.

В этом вопросе США серьезно расходятся с Россией: президент Путин выразил поддержку Мадуро.

Стена Трампа

Значительная части речи Трампа была посвящена нелегальной миграции, что позволило ему вернуться к острому вопросу о строительстве стены на южной границе. Он еще раз заявил, что намерен добиваться строительства на границе с Мексикой, "чтобы пресечь нелегальную миграцию из стран Латинской Америки".

В своей речи Трамп заявил, что миллионы мигрантов живут в США, уважая и соблюдая американские законы и обогащая американское общество. Он добавил, что выступает за увеличение числа легальных мигрантов: "Но они должны делать это законным путем", - сказал президент, добавив: "Из любви к нашим гражданам […] я прошу вас защитить нашу очень небезопасную южную границу".

Почему Конгресс не захотел слушать Трампа в январе

Изначально планировалось, что Дональд Трамп выступит перед конгрессом 29 января, однако в середине января спикер палаты представителей, член Демократической партии Нэнси Пелоси попросила президента перенести обращение на другую дату или направить его письменно. Причина - "проблемы безопасности" из-за шатдауна.

При этом отдельные демократы высказывались более резко. Например, влиятельный конгрессмен Хаким Джеффрис написал в "Твиттере": "Персону №1 [так Дональд Трамп обозначен в уголовном деле против его бывшего адвоката Майкла Коэна] не допустят обратиться к конгрессу с докладом о положении дел в стране, пока работа правительства не будет восстановлена. Добро пожаловать в жизнь при Новом Демократическом Большинстве".

Только 25 января Дональд Трамп приостановил рекордный шатдаун, длившийся 35 дней - изначально работу правительства остановили из-за отказа Конгресса выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

При чем здесь стена на границе с Мексикой?

Трамп требовал выделить 5,7 млрд долларов на проект строительства стены на границе с Мексикой. Сама эта идея содержалась еще в предвыборных обещаниях Трампа, правда, тогда он отмечал, что расходы на строительство должна взять на себя Мексика, но она отказалась от такого предложения.

Демократы в конгрессе отказываются финансировать строительство этой стены, тем более что точная стоимость подобного строительства до сих пор неизвестна.

Аналогичный проект уже пытался осуществить Джордж Буш-младший - при нем появился забор протяженностью 650 миль (около 1000 километров). Это строительство обошлось бюджету в 7 млрд долларов.

Стоимость возведения "стены Трампа" министерство внутренней безопасности США ранее оценивало в 25 млрд долларов.

Согласно опросу по заказу ABC и Washington Post, проведенному в разгар "шатдауна" 9-11 января, всего 42% американцев в большей или меньшей степени поддерживали строительство стены, однако годом ранее таких было еще меньше - всего 34%.

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