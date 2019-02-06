Послание Трампа Конгрессу: о выходе из договора с Россией и стене на границе с Мексикой

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дональд Трамп заговорил, не дождавшись, когда спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (на фото справа) даст ему слово

Президент США Дональд Трамп выступил с посланием к конгрессу США "О положении дел в стране" (State of the Union).

Речь - включая постоянные овации, устраиваемые республиканцами, - продлилась один час и двадцать минут. Примерно в 5 тысяч слов уместились вопросы внутренней политики, включая экономический блок, и многочисленные внешние проблемы - в том числе и взаимоотношений с Россией.

Впервые с момента вступления в должность Трамп выступал перед Конгрессом, в одной из палат которого большинство перешло к оппозиционным демократам.

Женщины из числа членов Демократической партии сделали свое молчаливое заявление, придя в зал в белой одежде: этот цвет - один из символов движения суфражисток. Таким образом они выразили свое отношение к тому, как администрация Трампа решала важные для женщин проблемы - от вопросов здравоохранения до равной оплаты труда.

"Повестка, которую я изложу, не является республиканской или демократической. Это повестка американского народа", - заметил Трамп.

Русская служба Би-би-си выбрала пять значимых тем, затронутых американским президентом.

Договор об РСМД с Россией

"У нас и правда нет выбора", - сказал Трамп, еще раз обозначив позицию США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

На прошлой неделе США заявили о выходе из Договора, подписанного в 1987 году между СССР и США. Россия в ответ также заявила о приостановке участия в договоре. "Наш ответ будет зеркальным", - сказал тогда президент Путин, добавив, что "все предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе".

В своем обращении к конгрессу Трамп еще раз повторил, что США следовали каждой букве Договора, в то время как Россия последовательно нарушала положения ДРСМД.

"Возможно, мы можем договориться об ином соглашении, подключив к нему Китай и других. Возможно, нет. В таком случае мы обойдем их и по объему расходов, и по инновациям", - пообещал Трамп.

Реакция упомянутой им китайской стороны на приостановку действия Договора ранее была однозначной: министерство иностранных дел Китая призвало Вашингтон решать разногласия путем диалога и вернуться к выполнению условий договора.

Второй саммит США-КНДР

Как и ожидалось, Трамп объявил дату проведения второго саммита США-КНДР. Американский лидер встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во Вьетнаме.

Первая в истории встреча лидеров двух стран состоялась в июне 2018 года. В совместном заявлении, сделанном по итогам саммита, КНДР объявила о своей принципиальной готовности стремиться к денуклеаризации Корейского полуострова (стороны интерпретируют эту цель по-разному - Пхеньян настаивает и на выводе и американских ядерных сил из Южной Кореи). США в ответ пообещали Пхеньяну гарантии безопасности.

Выступая во вторник перед конгрессом, Трамп заявил: "Я считаю, что если бы меня не избрали президентом, мы сейчас были бы в состоянии войны с Северной Кореей". Президент добавил, что сейчас у него "хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.

Расследования

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие демократки пришли на выступление президента в белом, чтобы продемонстрировать, что в нынешнем составе палаты представителей рекордное число женщин

"Не может быть "мира и законодательства", когда есть "война и расследования", - сказал Трамп в первой половине своей речи. И хотя он не назвал конкретных имен и подробностей, американские СМИ немедленно отметили, что речь идет о расследовании Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году и возможных связях с ней Трампа и его окружения.

Кроме того, несколько комитетов палаты представителей, где теперь определяют повестку демократы, постепенно разворачивают несколько собственных параллельных расследований различных аспектов деятельности Трампа и его администрации.

От него зависит судьба Трампа. Роберт Мюллер, самый загадочный человек Америки

В декабре к тюремному сроку был приговорен еще недавно близкий к президенту адвокат Майкл Коэн . Он признал себя виновным в финансовых махинациях и банковских аферах, равно как и в нарушении избирательного законодательства: Коэн заплатил двум женщинам, заявлявшим о своих близких отношениях с тогда будущим президентом США, и не задекларировал эти платежи как вклад в избирательный фонд.

Слова Трампа напомнили американским журналистам об известном высказывании 37-го президента США Ричарда Никсона, также сделанном во время обращения к Конгрессу, с целью отвлечь внимание от скандала: "Считаю, что пришло время положить конец этому расследованию. […] Достаточно одного года Уотергейта".

Венесуэла

В обращении к конгрессу Трамп снова выразил поддержку оппозиции Венесуэлы.

"Мы поддерживаем народ Венесуэлы в его благородном стремлении к свободе, и мы осуждаем жестокость режима Мадуро, чья социалистическая политика привела эту нацию из самой богатой в Южной Америке в состояние крайней нищеты и отчаяния", - сказал Трамп.

Это заявление американский президент сделал на фоне продолжающихся в Венесуэле протестов. Так, в прошедшую субботу на улицы вышли как сторонники Николаса Мадуро, так и его оппоненты, поддерживающие Хуана Гуайдо, которого венесуэльский парламент, в котором преобладает оппозиция, объявил временно исполняющим обязанности президента. Вскоре после этого Трамп признал Гуайдо главой государства.

В этом вопросе США серьезно расходятся с Россией: президент Путин выразил поддержку Мадуро.

Стена Трампа

Значительная части речи Трампа была посвящена нелегальной миграции, что позволило ему вернуться к острому вопросу о строительстве стены на южной границе. Он еще раз заявил, что намерен добиваться строительства на границе с Мексикой, "чтобы пресечь нелегальную миграцию из стран Латинской Америки".

В своей речи Трамп заявил, что миллионы мигрантов живут в США, уважая и соблюдая американские законы и обогащая американское общество. Он добавил, что выступает за увеличение числа легальных мигрантов: "Но они должны делать это законным путем", - сказал президент, добавив: "Из любви к нашим гражданам […] я прошу вас защитить нашу очень небезопасную южную границу".

Почему Конгресс не захотел слушать Трампа в январе

Изначально планировалось, что Дональд Трамп выступит перед конгрессом 29 января, однако в середине января спикер палаты представителей, член Демократической партии Нэнси Пелоси попросила президента перенести обращение на другую дату или направить его письменно. Причина - "проблемы безопасности" из-за шатдауна.

При этом отдельные демократы высказывались более резко. Например, влиятельный конгрессмен Хаким Джеффрис написал в "Твиттере": "Персону №1 [так Дональд Трамп обозначен в уголовном деле против его бывшего адвоката Майкла Коэна] не допустят обратиться к конгрессу с докладом о положении дел в стране, пока работа правительства не будет восстановлена. Добро пожаловать в жизнь при Новом Демократическом Большинстве".

Только 25 января Дональд Трамп приостановил рекордный шатдаун, длившийся 35 дней - изначально работу правительства остановили из-за отказа Конгресса выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

При чем здесь стена на границе с Мексикой?

Трамп требовал выделить 5,7 млрд долларов на проект строительства стены на границе с Мексикой. Сама эта идея содержалась еще в предвыборных обещаниях Трампа, правда, тогда он отмечал, что расходы на строительство должна взять на себя Мексика, но она отказалась от такого предложения.

Демократы в конгрессе отказываются финансировать строительство этой стены, тем более что точная стоимость подобного строительства до сих пор неизвестна.

Аналогичный проект уже пытался осуществить Джордж Буш-младший - при нем появился забор протяженностью 650 миль (около 1000 километров). Это строительство обошлось бюджету в 7 млрд долларов.

Стоимость возведения "стены Трампа" министерство внутренней безопасности США ранее оценивало в 25 млрд долларов.

Согласно опросу по заказу ABC и Washington Post, проведенному в разгар "шатдауна" 9-11 января, всего 42% американцев в большей или меньшей степени поддерживали строительство стены, однако годом ранее таких было еще меньше - всего 34%.