Магнитный полюс Земли быстро движется в сторону России. Что происходит?

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Северный магнитный полюс нашей планеты движется от арктического побережья Канады в сторону российского архипелага Северная Земля.

Причем происходит это настолько быстро, что ученым пришлось в экстренном порядке выпускать новую версию Всемирной магнитной модели (WMM), на которой основана вся современная навигация - от систем управления морскими судами до карт Google в вашем смартфоне.

Обычно WMM обновляется раз в пять лет, и в последний раз это происходило три с половиной года назад. Однако в конце 2018 года магнитный полюс пересек международную Линию перемены дат и "официально" переместился в Восточное полушарие.

Почему это важно?

Дело в том, что географический Северный полюс - ничем не примечательная точка нашей планеты (с точки зрения физики), и навигационные системы определяют его местонахождение относительно магнитного полюса, который легко находится с помощью компаса.

Таким образом, смещение магнитного полюса приводит к искажениям при построении маршрутов. И если для жителя Москвы, Лондона или Новосибирска это не имеет особого значения, то для навигации в Заполярье такая ошибка может оказаться крайне опасной.

Например, Всемирная магнитная модель является основным ориентиром для военных кораблей и самолетов, которые из-за ошибки могут случайно зайти в чужое водное или воздушное пространство и спровоцировать дипломатический скандал.

Торговые и пассажирские суда также строят маршруты на основе WMM, но последствия их отклонения от заданного курса обычно не столь драматичны.

Правообладатель иллюстрации NOAA NCEI Image caption Текущее положение магнитного полюса отмечено звездочкой

Кроме того, "официальная" магнитная модель задает координаты для подлодок, коммерческих авиалиний, а также космических спутников, поисково-спасательных операций и так далее.

Например, на ее основе присваиваются номера взлетно-посадочным полосам. С момента постройки аэропорта в Денвере - крупнейшего в Северной Америке - магнитный полюс сместился относительно географического уже на 2,5 градуса.

Что происходит?

По всей видимости, изменения происходят во внешнем ядре нашей планеты, однако ученые знают о нем довольно мало. Предположительно, оно состоит из железо-никелевого сплава, который находится в жидком состоянии и движется, образуя магнитное поле.

О том, что магнитный полюс непрерывно движется, нам было известно и раньше - с тех пор как в 1831 году его впервые замерил британский моряк и исследователь Джеймс Кларк Росс, на острове Бутия в Канадском архипелаге.

Однако в 1990-е годы его движение ускорилось почти в четыре раза: с примерно 15 км в год - до 55 км в год.

В 2001 году он "покинул территорию" Канады и стал двигаться дальше в северном направлении - но не напрямую к географическому полюсу, а немного отклоняясь на запад.

В 2018 году, как уже было сказано, он пересек Линию перемены дат, переместившись в Восточное полушарие, и теперь продолжает движение в сторону России.

"Похоже, что местонахождение северного магнитного полюса определяется двумя весьма масштабными участками магнитного поля - одно находится под Канадой, а другое под Сибирью", - цитирует журнал Nature британского профессора-геомагнетика Фила Ливермора.

"И сибирский участок в этом соревновании выигрывает", - заключает профессор.