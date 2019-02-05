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Неизвестные осквернили могилу Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне, сообщается в официальном "Твиттере" кладбища.

"Могила Маркса была осквернена! Она выглядит так, как будто кто-то прошелся по ней молотком... Мы приведем [надгробие] в порядок как можно скорее", - говорится в записи.

Глава фонда Friends of Highgate Cemetery Иэн Дангвелл в интервью газете Guardian назвал осквернение надгробия "весьма невнятной формой политичекого высказывания".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Памятник на могиле Карла Маркса были официально открыт в 1956 году

"Мы думаем, что это была акция именно против Карла Маркса. Это не случайность. На фото вы видите, что нападавшие изо всех сил старались стереть имя Карла Маркса", - отмечает Дангвелл.

Полиция Лондона после осмотра повреждений и проведения опросов решила закрыть расследование до появления новой информации.

Маркс был похоронен на Хайгейтском кладбище в 1881 году, а его надгробие было официально открыто в 1956 году.

В 1970 году вандалы попытались взорвать памятник с помощью самодельной бомбы, нарисовали на надгробии свастику и забрызгали его краской.