Тело из самолета футболиста Салы подняли на поверхность

Правообладатель иллюстрации Getty Images/David Ibbotson Image caption На борту самолета находился футболист Эмилиано Сала (слева) и пилот Дэвид Ибботсон

Спасатели подняли из моря тело, обнаруженное среди обломков легкомоторного самолета, на борту которого находился аргентинский футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, сообщил британский Отдел по расследованию воздушных происшествий (AAIB).

По данным AAIB, операция проходила в очень сложных условиях.

Тело погибшего пока не идентифицировано. Кроме футболиста, на борту пропавшего в январе самолета "Пайпер Малибу" находился пилот - 59-летний Дэвид Ибботсон.

Как подчеркнули в Отделе по расследованию воздушных происшествий, родственников и близких футболиста и пилота постоянно держат в курсе происходящего.

В минувшее воскресенье, 3 февраля, на дне пролива Ла-Манш были обнаружены обломки легкомоторного самолета, на котором аргентинский футболист летел из французского Нанта в Кардифф.

Тело погибшего удалось обнаружить с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата, который изучил территорию, где были найдены обломки самолета.

Решение о том, чтобы поднять обломки на поверхность, пока не принято. Они были найдены на глубине 63 метра.

В поисковой операции были задействованы частные суда, после того как полиция острова прекратила поиски пропавшего самолета и заявила, что шансы найти выживших крайне низки.

Координировал операцию представитель семьи футболиста, океанограф Дэвид Мирнс. На продолжение поисков самолета в общей сложности было собрано 324 тыс. фунтов стерлингов (около 420 тыс. долларов) частных пожертвований.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эмилиано Сала последние три года выступал за "Нант"

Принадлежащее Мирнсу судно, а также поисковый корабль Geo Ocean III при поддержке AAIB обследовали район площадью в 4 квадратных морских мили в 44 км к северу от Гернси.

Этот район был определен после того, как французские власти обнаружили две подушки, вероятно, находившиеся в пропавшем самолете, на пляже Сюртенвилль на Котантенском полуострове на северо-западе Франции.

Легкомоторный самолет "Пайпер Малибу", на борту которого находился Сала, пропал с радаров во время полета над Ла-Маншем 21 января.

Это произошло неподалеку от Каскетского маяка, расположенного на одном из Нормандских островов. Местность пользуется печальной славой среди моряков из-за многочисленных кораблекрушений.

В полиции Гернси сообщили, что связь с самолетом была потеряна, когда он находился на высоте 700 метров. По данным британской метеорологической службы, в этом районе на момент исчезновения самолета шли дожди, но не слишком сильные.

Эмилиано Сала провел почти всю карьеру во французских клубах и был одним из самых результативных нападающих в чемпионате. Последние три года он выступал за "Нант".

Незадолго до полета Сала подписал контракт с валлийским "Кардиффом" и направлялся в расположение клуба из Франции. Для валлийского клуба этот трансфер стал самым крупным в истории - стоимость сделки оценивается в 15 млн фунтов стерлингов.