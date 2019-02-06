Туск: сторонникам "брексита" без плана действий уготовано место в аду

Глава Европейского совета Дональд Туск сказал, что людям, призывавшим к выходу Британии из Евросоюза без какого-либо плана действий, уготовано отдельное место в аду.

Об этом он заявил после переговоров с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. По его словам, ЕС будет настаивать на сохранении прозрачной границы с Британией, независимо от того, удастся Лондону договориться или нет.

Он отметил, что готовится к "вероятному фиаско", каковым, по его мнению, может стать вариант "брексита", при котором Великобритания покидает ЕС без договора.

Слова Туска разгневали британских парламентариев, выступавших за "брексит". Они обвинили Туска в надменности.

На Даунинг-стрит заявили, что Туска нужно спросить, необходимо ли было использовать подобные выражения.

Свое выступление на пресс-конференции Туск начал с напоминания о том, что до выхода Британии из состава ЕС остается 50 дней.

"Я знаю, что есть большое количество людей в Британии, на континенте, а также в Ирландии, которые хотели бы отмены этого решения. Мое сердце всецело с вами, - сказал Туск. - Но факты не оставляют места двусмысленности. В настоящий момент премьер-министр Британии и лидер оппозиции поддерживают "брексит", так что все вопросы отпадают".

"В настоящий момент у движения за сохранение членства Британии в ЕС за нет политического веса и нет эффективного руководства. Я говорю это без энтузиазма, но с фактами не поспоришь".

В "Твиттере" Туска затеям появился комментарий:

Пропустить Twitter пост , автор: @eucopresident I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely. — Donald Tusk (@eucopresident) 6 февраля 2019 г.

"Мне интересно, как выглядит особое место в аду, уготованное тем, кто выступал за "брексит", не имея даже приблизительного плана и не представляя, как провести его безопасно".

По окончании пресс-конференции Варадкар сказал Туску: "Они, британцы, тебе устроят за это". Сказанная в кулуарах фраза была записана журналистами.

Туск в ответ кивнул, и оба рассмеялись.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй прибудет в Брюссель в четверг, чтобы попытаться внести изменения в договор с ЕС. Она надеется, что эти изменения поспособствуют его одобрению парламентом.

Однако, по словам Таска, в декабре 27 членов ЕС решили, что одобренный договор о выходе не подлежит дальнейшему обсуждению.