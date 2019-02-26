Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Оператор "Платона" вошел во вкус и хотел бы еще плотнее контролировать грузовой транспорт и пассажирские перевозки

"РТ-Инвест Транспортные Системы", компания сына друга Путина, убеждает правительство сделать ее крупнейшим игроком на рынке мониторинга перемещений грузовиков и автобусов.

Компания предлагает устанавливать всем водителям специальное устройство на базе "Платона", которое будет отслеживать данные о перемещении и состоянии здоровья водителей.

"Мужики, извините, засыпаю"

2018 год, лето. Груженую белую фуру кидает из стороны в сторону на трассе М5 "Урал" в районе Тольятти. Она несется на большой скорости и кажется совершенно неуправляемой.

В радиоэфире, которым пользуются дальнобойщики, стоял крик вперемежку с матом, вспоминает в разговоре с Русской службой Би-би-си водитель большегруза Владимир Авференок. В тот день он двигался в Москву из Новосибирска и как раз проезжал Тольятти.

"Его кидало то к обочине, то ко встречке. Было понятно, что водителю либо стало плохо, либо он засыпает", - говорит Владимир.

Владимир и водитель еще одной фуры взяли неуправляемый грузовик "в коробочку", страхуя его сбоку и сзади.

"Мы сигналили ему в гудок и орали в рацию: дружище, давай уже! Очнись! Тормози! И разбудили. Он очнулся, посмотрел в окно и сказал: мужики, извините! Засыпаю".

Засыпавший водитель ушел на стоянку, и никто не пострадал. Но такое происходит регулярно, и не все случаи заканчиваются благополучно, говорит Авференок.

Российские власти уже много лет пытаются создать эффективную систему контроля за перемещением и режимом труда и отдыха водителей, однако до сих пор следить за этим мешают условия труда и отсутствие инфраструктуры, говорит водитель.

"Конечно, каждому охота работать с соблюдением режима труда и отдыха - так безопаснее и здоровье не будешь гробить. Но какую зарплату ты тогда получишь в конце месяца?" - так рассуждает большинство дальнобойщиков, говорит Владимир.

Что предлагает оператор "Платона"

Чтобы лучше контролировать безопасность перемещения грузовиков с опасным грузом и пассажирских автобусов в прошлом году правительство обязало их владельцев устанавливать систему "Глонасс" - она должна была передавать в Ространснадзор сведения о транспортном средстве, его владельце и его передвижениях.

Но эта система так и не заработала, утверждал на совещании в минтрансе 15 ноября 2018 года замгендиректора РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС) Андрей Матюхин. Би-би-си ознакомилась с копией протокола совещания, его подлинность подтвердил близкий к министерству собеседник, не уполномоченный давать комментарии для СМИ.

К концу ноября 2018 года системой оснастили только 300 тысяч автобусов из более чем 900 тысяч. В итоге в РТИТС предложили использовать собственную систему контроля за передвижением автобусов и грузовиков на основе системы "Платон", оператором которой компания является. Концепцию представители РТИТС представили на том же совещании в минтрансе. Ее подлинность подтвердили два близких к министерству транспорта человека.

Речь идет о "перспективном унифицированном бортовом устройстве", которое подключается к спутниковой навигации и собирает данные для "Платона". К нему же можно подключить датчики, собирающие информацию о пассажиропотоке, проданных билетах и произведенных расчетах, а также о возможных превышениях скорости и чрезмерной усталости водителя (тахограф).

Предполагается, что все эти данные будут собираться в системе онлайн-мониторинга. В итоге РТИТС как оператор сможет отслеживать перемещение всего грузового транспорта и пассажирских автобусов в режиме реального времени. А Ространснадзор, который тоже получит доступ к этим данным, сможет контролировать режим труда и отдыха водителей и штрафовать за нарушения, говорит источник Би-би-си.

Еще до начала работы "Платона" профсоюзы дальнобойщиков организовали акции протеста и забастовки. Под давлением дальнобойщиков минтранс замораживал штрафы для нарушителей, пока в Кодексе об административных нарушениях они не были заметно снижены.

РТИТС является оператором "Платона" на основе концессионного соглашения с "Росавтодором".

Интеграция с "Платоном" может позволить государству создать единую платформу мониторинга пассажирских автобусов, сообщил Би-би-си представитель РТИТС.

Этот проект компания уже представила на выставке "Транспорт России" в ноябре 2018 года, а саму систему опробовали во время ЧМ-2018 года. Тогда бортовыми устройствами были оснащены 1500 иностранных автобусов с болельщиками. "Нажатием одной кнопки водитель мог передавать сигнал экстренным службам при возникновении чрезвычайных ситуаций в пути, а аппаратура спутниковой навигации передавала точное местонахождение автобусов", - говорится в комментарии представителя компании.

Зачем и кому это надо

Сейчас на всех большегрузах устанавливаются "Эра-Глонасс", оповещающая в автоматическом режиме экстренные службы в случае ДТП, передатчик "Платона" и тахограф, который частично позволяет контролировать состояние водителей и соблюдение режима труда и отдыха. Но получить информацию с тахографа и проверить режим труда и отдыха водителя можно только на стационарном посту ДПС, говорит гендиректор консалтинговой компании "Инфомост" Борис Рыбак. Собрать такие данные сложно, утверждает собеседник, близкий к минтрансу, еще и потому, что сами перевозчики не хотят делиться информацией.

В презентации РТИТС утверждается, что разработанное ими бортовое устройство более эффективно, чем существующая система контроля. С его помощью можно получать фактические данные о маршрутах 1,2 млн транспортных средств, а центры обработки данных позволяют хранить и обрабатывать получаемую информацию. Кроме того, система "Платон" уже интегрирована с ФНС, ФТС и МВД, а по всей стране уже работают 138 центров обслуживания, перечисляются достоинства системы в комментарии РТИТС для Би-би-си.

Но не исключено, что и сама компания РТИТС может иметь выгоду от включения в проект. Компания предложила разрешить использовать полученные данные "для целей осуществления иной, в том числе коммерческой деятельности". По сути это должно работать так: в едином центре будут аккумулироваться данные о перемещении всех грузовиков и автобусов, а оператор этих данных сможет предоставлять информацию перевозчикам.

"Частная компания не может обязать всю Россию что-то делать: закупать передатчик, платить за обслуживание, заставить предоставлять эту информацию. А государство может заставить это делать, введя обязательный регламент. Создается огромный монополист сродни Uber и Yandex, который будет иметь возможность обрабатывать такой массив данных. А дальше, научившись это делать, сможет продавать эту услугу и начнет на этом зарабатывать", - объясняет источник Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации POCHUEV MIKHAIL/TASS Image caption РТИТС уже тестирует систему весогабаритного контроля

Примут ли это

Чтобы реализовать этот проект, компании придется заручиться поддержкой государства, говорит источник Би-би-си, близкий к разработчикам проекта и не уполномоченный комментировать это в СМИ.

Глава минтранса Евгений Дитрих по итогам совещания 15 ноября поручил чиновникам представить новую концепцию повышения безопасности пассажирских и грузовых перевозок и учесть в ней практику системы взимания платы "Платон".

Новую концепцию должны были подготовить и представить до конца прошлого года - однако сделано ли это было, неизвестно. Пресс-служба минтранса не ответила на запрос Би-би-си.

Однако судя по некоторым документам, чиновники уже идут по заданному РТИТС направлению. Так, компания указывала, что для реализации ее предложения надо было отменить постановление правительства от 13 февраля 2018 года - в конце декабря действие этого документа было приостановлено.

Кроме того, правительство уже опубликовало для обсуждения проект внесения изменений в ФЗ "О навигационной деятельности" - там определяется, что такое информация о навигации, и установлен порядок передачи ее в государственные органы.

ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" на 23,5% принадлежит Игорю Ротенбергу, сыну друга президента Владимира Путина Аркадия Ротенберга. 19% принадлежит гендиректору основного акционера компании АО "РТ-Инвест" Андрею Шипелову напрямую, еще 7,5% - генеральному директору компании Антону Замкову. Другие 50% принадлежит компании "РТ-Инвест", где 25% принадлежат госкорпорации "Ростех", остальное контролирует Шипелов через компанию "Царицын Капитал".

В январе 2015 года в России заработала система взимания платы с большегрузного транспорта за проезд по дорогам "Платон". Цель сборов - поддержание в хорошем состоянии федеральных трасс, поскольку грузовики наносят ущерб дорожному покрытию. Оператором стала РТИТС.

РТИТС также вызвалась поучаствовать в реализации еще одной инициативы - создании общероссийской системы автоматического весогабаритного контроля. Сейчас она действует в тестовом режиме - на федеральных трассах создано 27 контрольных пунктов. К 2024 году число пунктов должно достичь 387-ми. Создание системы может обойтись государству в более чем 121 млрд рублей, писали "Ведомости".

Что это сулит водителям?

После утверждения новых правил водителям нужно будет оплачивать установку "перспективного унифицированного бортового устройства" и саму услугу по мониторингу транспортного средства, утверждает знакомый с разработкой проекта источник Би-би-си.

Представитель РТИТС утверждает, что компания не участвует в разработке нормативно-правовых актов по указанным вопросам и не обладает соответствующей информацией. Минтранс не ответил и на вопрос об оплате.

Запуск этой системы позволит Ространснадзору выписывать штрафы водителям за нарушение режима труда и отдыха в онлайн режиме, считает лидер петербургского отделения Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин.

"Тахографы пишут движение, на любом посту можно распечатать и проверить карту памяти. В случае нарушения выписать штраф и заставить водителя отдыхать", - говорит Бажутин. Он считает, что переводить контроль в онлайн-режим не нужно.

По его словам, в России, особенно в Сибири, ввиду нехватки инфраструктуры не везде можно двигаться с соблюдением режима труда и отдыха.

"Например, где-нибудь под Уссурийском я бы не рискнул останавливаться на трассе на ночевку. Я даже не тигров боялся бы, сколько людей", - отметил лидер ОПР.

Бажутин считает, что, в случае принятия такого решения, РТИТС сможет "полностью отследить всю логистику, все трафики передвижения и, возможно, под это сделать какие-то логистические компании, что приведет к монополизации всей отрасли".

Председатель национальной ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин согласен, что вместо нескольких устройств, которые сейчас устанавливают водители ("Платон", "Эра-Глонасс", тахометр), необходимо создать одно, где все функции будут интегрированы. Однако он оговаривается, что не на всей территории России есть необходимая инфраструктура и необходимое количество стоянок.

В Обществе защиты прав потребителей "Общественный контроль" считают, что принятие изменений ФЗ "О навигации" и передача всей логистической информации через систему "Платон" приведет к повышению неналоговых платежей и будет дополнительной финансовой нагрузкой для участников рынка грузовых и пассажирских перевозок. "Это затронет деятельность всех торговых сетей в стране, таких компаний как X6 Retail Group, "Магнит", "Лента" и др.", что существенно ухудшит инвестклимат и повысит инфляцию, говорится в обращении ОЗПП "Общественный контроль" в ФАС.