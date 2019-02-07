Цитата дня: Песков о российском государстве и здравом смысле

  • 7 февраля 2019
Дмитрий Песков
TASS
Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России

На вопрос журналистов, являются ли "Свидетели Иеговы" экстремистской или религиозной организацией с точки зрения здравого смысла, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла".

"Мы оперируем понятиями законности или незаконности. В данном случае деятельность этой религиозной организации является незаконной", - пояснил Песков.

Похожие темы

Новости по теме