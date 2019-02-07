Цитата дня: Песков о российском государстве и здравом смысле
TASS
Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла
На вопрос журналистов, являются ли "Свидетели Иеговы" экстремистской или религиозной организацией с точки зрения здравого смысла, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла".
"Мы оперируем понятиями законности или незаконности. В данном случае деятельность этой религиозной организации является незаконной", - пояснил Песков.