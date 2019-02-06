Уникальное фото: темная сторона Луны на фоне Земли

Правообладатель иллюстрации Dwingeloo Radio Observatory

Китайский спутник "Лунцзян-2" сделал уникальную фотографию, впервые запечатлев невидимую с Земли обратную сторону Луны на фоне нашей планеты, ярко освещенной Солнцем.

Спутники-близнецы "Лунцзян-1" и "Лунцзян-2" (весом 45 кг каждый) были запущены в мае прошлого года, однако лишь один из них смог выйти на лунную орбиту.

Сейчас он обеспечивает связь с китайским космическим аппаратом "Чанъэ-4", который 3 января впервые в истории совершил посадку на обратной стороне Луны.

Media playback is unsupported on your device Китайский космический зонд сделал первый снимок с обратной стороны Луны.

Интересно, что фото опубликовало не Китайское национальное космическое управление, которое курирует лунную миссию и всю космическую программу страны, а астрономы-любители из радиообсерватории Двингело, расположенной в Нидерландах.

Они скачали снимок с китайского спутника и немного отредактировали изображение. Вот как фото выглядело до ретуши:

В своем блоге астрономы также увеличили фрагмент снимка и нанесли на него названия известных кратеров, расположенных на обратной стороне Луны.

Правообладатель иллюстрации Dwingeloo Radio Observatory

Фото: www.camras.nl