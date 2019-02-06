Уникальное фото: темная сторона Луны на фоне Земли
Китайский спутник "Лунцзян-2" сделал уникальную фотографию, впервые запечатлев невидимую с Земли обратную сторону Луны на фоне нашей планеты, ярко освещенной Солнцем.
Спутники-близнецы "Лунцзян-1" и "Лунцзян-2" (весом 45 кг каждый) были запущены в мае прошлого года, однако лишь один из них смог выйти на лунную орбиту.
Сейчас он обеспечивает связь с китайским космическим аппаратом "Чанъэ-4", который 3 января впервые в истории совершил посадку на обратной стороне Луны.
Интересно, что фото опубликовало не Китайское национальное космическое управление, которое курирует лунную миссию и всю космическую программу страны, а астрономы-любители из радиообсерватории Двингело, расположенной в Нидерландах.
Они скачали снимок с китайского спутника и немного отредактировали изображение. Вот как фото выглядело до ретуши:
В своем блоге астрономы также увеличили фрагмент снимка и нанесли на него названия известных кратеров, расположенных на обратной стороне Луны.
Фото: www.camras.nl