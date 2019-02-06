Правообладатель иллюстрации Gavriil Grigorov/TASS Image caption Мамаев (на фото), как и Кокорин, обвиняется в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, побоях и хулиганстве по предварительному сговору

Тверской суд Москвы оставил под арестом полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина и еще одного фигуранта скандального дела футболистов.

В СИЗО они останутся до 8 апреля. Во время заседания суда произошел скандал: адвокаты вступили в перепалку с судьей, передает корреспондент Би-би-си.

В изоляторе подсудимые оказались после того, как их задержали по обвинению в избиении Виталия Соловчука - водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой - и в драке с директором департамента минпромторга Денисом Паком и генеральным директором автомобилестроительного института НАМИ Сергеем Гайсиным в кафе "Кофемания".

Суд рассматривал вопрос об аресте Кокорина и Мамаева уже в третий раз. По настроению это заседание заметно отличалось от предыдущих. Если в прошлый раз перед началом процесса футболисты перешучивались и общались между собой, то теперь выглядели угрюмо.

Впервые поддержать футболистов пришли их болельщики. Суд еще до заседания пикетировали два поклонника Кокорина с плакатами "Саша, мы с тобой" и "Кирилл, мы с тобой".

Молодые люди рассказали журналистам, что специально прилетели утренним рейсом из Казани - и уже вечером поедут домой.

В суде присутствовала мать братьев Кокориных - еще до вынесения решения она была в слезах.

Заседание вела судья Ольга Затомская. Адвокаты хотели обсудить с ней подробности драки в "Кофемании", судья эти попытки пресекала. "Вы ведете себя неэтично!" - заявила она.

В начале заседания адвокаты перечислили аргументы в пользу того, чтобы освободить футболистов. У Кокорина и Мамаева в собственности есть квартиры, они готовы выплатить залог и сдать загранпаспорта, сообщила защита.

Адвокат Кокорина Андрей Ромашов попросил приобщить к делу и медицинские документы - в марте прошлого года спортсмену делали операцию на колене. По словам адвоката, игроку "Зенита" нужна реабилитация, а провести ее в условиях СИЗО невозможно. Если ее не провести, то Кокорин может стать инвалидом, заявил адвокат.

Следственные действия по делу уже закончены - это произошло еще в прошлом году - и поэтому, настаивали защитники, повлиять на исход дела и угрожать свидетелям футболисты уже не могут. Следователь подтвердил, что следственные действия по делу завершены.

Адвокат Ромашов также сказал: из материалов дела следует, что эпизода с ударом Пака стулом по голове вообще не было. "Нанесение удара стулом не имеет отношения к избранию меры пресечения", - отреагировала судья.

Тогда юрист попытался рассказать, что из обвинения убрали резонансные формулировки о совершении преступления "с особым цинизмом и жестокостью", но в ходатайстве о продлении ареста они остались. Судья Затомская вновь перебила адвоката:

- Вы прекрасно знаете, что в судебном заседании мы не даем оценку материалам дела.

- Но это имеет прямое отношение…

- Мы должны установить вопрос причастности, - вступилась за Ромашова его коллега.

- Защитники ведут себя неэтично, пререкаются с председательствующим, - оценила происходящее судья Затомская.

Начавшаяся перепалка развеселила футболистов, которые заметно оживились и оставшуюся часть заседания выглядели бодрее.

Сами спортсмены на заседании фактически не выступали. Слово взял только Кокорин-младший: "Мне 19 лет, я полтора года назад ЕГЭ взял. Меня выставляют преступным уголовником! Как так можно вообще ходатайство составлять?"

Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик в свою очередь сказал, что "возраст, занятия, не побоюсь этого слова, интеллектуальные [способности], опыт жизни" не дают оснований оставлять его подзащитного в СИЗО.

Этот адвокат также попытался вернуться к драке в "Кофемании" и рассказал о слове, которое могло спровоцировать драку.

"Не надо играть на публику! - возмутилась судья. - Проявите хоть немного адвокатскую этику. И такт. И воспитание!"

"Я тогда перейду к ходатайству и по существу, как вы любите", - с улыбкой сказал Берик. Судья его оптимизма явно не разделяла: "Тактично себя ведите!"

На следователя и прокурора выступления адвокатов не произвели впечатления. Их доводы они не поддержали и попросили оставить Кокорина, Мамаева и остальных за решеткой. Судья согласилась.