Псковскую журналистку заподозрили в оправдании терроризма. За что?

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Журналистка радио "Эхо Москвы" в Пскове стала подозреваемой в оправдании терроризма. В ноябре прошлого года Светлана Прокопьева рассуждала о мотивах террористов, упомянув в эфире о взрыве в архангельском управлении ФСБ.

"У Светланы дома провели обыск и в настоящий момент она доставлена на допрос [в управление СКР по Псковской области]", - рассказала РИА Новости адвокат Прокопьевой Татьяна Мартынова.

Позже Мартынова сообщила "Медиазоне", что Прокопьеву отпустили из СКР под обязательство о явке. Журналистка остается в статусе подозреваемой, сказала она.

Сотрудники правоохранительных органов приходили и в офис радиостанции в Пскове, о чем Интерфаксу сообщили в редакции.

"Сотрудники регионального следственного управления СКР проводят осмотр места происшествия - рабочей студии "Эха Москвы в Пскове", откуда Светлана Прокопьева выходила в эфир со своей программой "Минутка просветления", а также потребовали изъятия ее файлов с рабочих компьютеров", - цитирует агентство рассказ сотрудника редакции.

Прокопьева подозревается в совершении преступления по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", сказала адвокат Мартынова ТАСС.

Следственный комитет России (СКР) не дает комментариев.

Что именно говорила в эфире журналистка, СМИ пересказать не могут, поскольку в декабре прошлого года признаки оправдания терроризма в ее рассуждениях о теракте в приемной архангельского управления ФСБ обнаружил Роскомнадзор, писала "Медиазона".

Предупреждение от Роскомнадзора получила и радиостанция, и издание "Псковская лента новостей", напечатавшее расшифровку эфира. Материал был удален по требованию надзорного органа.

В среду, 6 февраля, стало известно, что за эфир с Прокопьевой "Эхо Москвы в Пскове" мировой суд Пскова назначил радиостанции штраф в 150 тысяч рублей с формулировкой "за злоупотребление свободой массовой информации". Главред "Эха Москвы в Пскове" Максим Костиков заявил, что намерен оспорить решение суда в вышестоящей инстанции.

Сейчас информационные агентства дают одинаковый пересказ того, что сказала в эфире Прокопьева: она анализировала террористический акт, совершенный на территории страны, и выразила свое мнение о действиях террориста.

31 октября 2018 года в здание управления ФСБ в Архангельске вошел 17-летний местный житель и привел в действие самодельное устройство. Он погиб на месте, ранения получили трое сотрудников ФСБ.

6 ноября суд в Калининграде арестовал 24-летнего Вячеслава Лукичева, опубликовавшего пост, в котором одобрительно отзывался о теракте в архангельском управлении ФСБ. Его также обвинили в публичном оправдании терроризма.

Прокопьева работала в газетах "Псковская губерния" и "Псковская правда", в интернет-издании "Псковская лента новостей", а также на радиостанциях "Эхо Москвы в Пскове" и "Свобода".

Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил Интерфаксу, что отправил в Псков в связи с уголовным преследованием Прокопьевой своего первого заместителя Владимира Варфоломеева.