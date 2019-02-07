Бойфренду Марии Бутиной в США предъявлены обвинения в мошенничестве

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Марию Бутину обвиняют в деятельности в интересах иностранной державы и без регистрации на территории США

Бойфренду Марии Бутиной Полу Эриксону в США предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Его отпустили под залог. Обвинения в адрес Эриксона касаются обмана инвесторов и не связаны с делом самой Бутиной, сообщили в офисе прокурора штата Южная Дакота.

Мария Бутина в прошедшем декабре признала в суде, что участвовала в сговоре, направленном на установление неофициальных контактов с американцами, которые могут оказывать влияние на политику США.

Тогда она сообщила, что готова рассказать о гражданине США, с которым она вступила в сговор, чтобы установить связи в местных политических кругах, и о российском чиновнике, который, по словам Бутиной, руководил ее действиями.

Чиновник, о котором шла речь - бывший зампред Банка России Александр Торшин, чьей помощницей Бутина числилась несколько лет. Американец, на которого она согласилась дать показания - Пол Эриксон, активист Республиканской партии из Южной Дакоты и сотрудник Национальной стрелковой ассоциации.

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Как сообщили в офисе прокурора Южной Дакоты, в период с 1996 года по август 2018-го Эриксон разработал мошенническую схему, в рамках которой под различными предлогами привлек деньги от многочисленных пострадавших. Он убеждал их инвестировать в его бизнес, но вложенными деньгами распоряжался в собственных интересах.

Эриксона отпустили под залог, дата судебного заседания по его делу пока не назначена. Клинт Сарджент, адвокат Эриксона в Южной Дакоте, заявил Си-эн-эн, что его клиент с нетерпением ожидает суда и уверен, что в ходе процесса обнаружится несостоятельность обвинений.

В отношении Эриксона также ведется расследование в Вашингтоне, но там ему пока не предъявлены обвинения.

Хотя обвинения в адрес Эриксона напрямую не связаны с Марией Бутиной, в материалах его дела упоминаются банковские операции, которые могут иметь отношение к россиянке. В 2017 году с одного из счетов Эриксона был сделан перевод в размере 20,4 тысячи долларов в адрес Американского университета в Вашингтоне, в аспирантуре которого тогда училась Бутина.

Также в деле фигурирует банковский перевод в размере 9 тысяч долларов в адрес физического лица, обозначенного инициалами "М. Б.".

Суды Пола Эриксона

После ареста Марии Бутиной в СМИ появились материалы, из которых следует, что, возможно, Эриксон не всегда возвращал долги и не раз обвинялся в мошенничестве.

Подняв судебные документы, Wall Street Journal нашла несколько исков против Эриксона по крайней мере в трех штатах. Суды приказали ему выплатить компенсацию истцам, но его компания по уходу за пожилыми людьми Compass Care все еще должна потерпевшим в общей сложности более 860 тысяч долларов.

"Этот господин - неугомонный, прирожденный лжец!" - отзывается об Эриксоне лос-анджелесский адвокат Майкл Барнс, который познакомился с ним на политическом мероприятии и поддался на его уговоры вложить 50 тысяч долларов в нефтяную сделку. Барнс, уверенный, что его просто обманули, в 2015 году выиграл у Эриксона иск. Судья приказал тому выплатить адвокату почти полмиллиона долларов.

Согласно исковому заявлению известного консервативного публициста Брента Бозелла, в 2006 году Эриксон уговорил его вложить 200 тысяч долларов в Compass Care. Год спустя Эриксон поздравил его с удвоением инвестиций, но денег Бозелл так и не увидел.

Как-то Эриксон прислал ему чек на 200 тысяч долларов, но тот оказался без покрытия. В конечном итоге Compass Care вернула Бозеллу лишь 10 тысяч долларов.

Дело Марии Бутиной

Гражданка России Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года. Она может стать первой россиянкой, осужденной по обвинениям, связанным с попытками повлиять на американскую политику в предвыборный период.

По данным американских СМИ, ФБР следило за девушкой по меньшей мере с 2016 года.

Разрабатывая девушку, сотрудники американских спецслужб провели несколько обысков ее дома, а также проверили содержимое ноутбука и айфона. В итоге ФБР обнаружило признаки того, что в ходе своей командировки в США Бутина поддерживала связи с официальными лицами, которые, видимо, были российскими разведчиками.

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В частности, у нее был список контактов лиц, работающих в ФСБ. Например, как сообщается, ее электронный список контактов содержал почтовый аккаунт из домена, который ассоциируется с ФСБ. Что это за аккаунт, не уточняется.

Наружное наблюдение ФБР видело Бутину в обществе некоего российского дипломата в течение недель, предшествовавших его отбытию из США в марте этого года. ФБР подозревает, что дипломат, "с которым Бутина делила частные трапезы", был сотрудником российской разведки.

Сейчас Бутина содержится в вашингтонской тюрьме. Ей инкриминируется 951-я статья федерального уголовного кодекса (деятельность в интересах иностранной державы и без регистрации на территории США), за которое суд может приговорить ее к 10 годам.

В декабре она согласилась с версией обвинения в том, что она пыталась завести сеть контактов в Национальной стрелковой ассоциации США (НСА). Считается, что эта организация может оказывать существенное влияние на политику в Северной Америке.

Президент России Владимир Путин заявлял, что для обвинений в адрес Марии Бутиной нет никаких оснований и что никаких заданий российских госорганов она не выполняла.