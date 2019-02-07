Суд освободил полковника Квачкова из колонии. Но на свободу он еще не вышел

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Суд в Мордовии изменил приговор отставному полковнику главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ Владимиру Квачкову и освободил его из колонии в связи с декриминализацией одной из статей, по которым он был осужден. Об этом Би-би-си сообщил адвокат Квачкова Андрей Виканов.

Эту информацию Би-би-си также подтвердили в пресс-службе Зубово-Полянского районного суда, которым было принято это решение. Квачков выйдет на свободу, как только "решение вступит в силу", пояснила представитель суда. В свою очередь адвокат экс-полковника рассчитывает, что тот выйдет из колонии 19 февраля.

Владимир Квачков получил широкую известность в 2005 году, когда его заподозрили в покушении на главу госкорпорации "Роснано" Анатолия Чубайса, который на тот момент руководил энергетической компанией РАО "ЕЭС России". По этому делу Квачкова дважды - в 2008-м и 2010-м году - оправдывали присяжные.

В итоге Квачкова 22 декабря 2010 года освободили из следственного изолятора, но уже на следующий день задержали по новому делу - о подготовке вооруженного мятежа. Обвинения были связаны с деятельностью движения "Народное ополчение Минина и Пожарского", которое возглавлял Квачков и которое суд в 2015 году признал террористическим и запретил.

В 2013 году Мосгорсуд признал Квачкова виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы. Позже Верховный суд сократил срок наказания экс-полковнику до восьми лет. При этом ему зачли срок, который он уже провел под стражей в ожидании приговора - соответственно, на свободу Квачков должен был выйти в конце 2018 года.

Однако весной 2016 года в отношении Квачкова завели новое уголовное дело после того, как он записал из колонии видеообращение, посвященное годовщине покушения на Чубайса, и разместил его на YouTube. Изначально ему было предъявлено обвинение в призывах к терроризму, но позже суд переквалифицировал дело на статью об экстремизме.

В августе 2017 Приволжский окружной военный суд в Самаре признал Квачкова виновным и приговорил его к полутора годам колонии строгого режима. Теперь же "экстремистскую" статью 282 российского уголовного кодекса частично декриминализировали, что позволит Квачкову выйти на свободу.