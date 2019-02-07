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Режиссер музыкального байопика о группе Queen "Богемская рапсодия" Брайн Сингер исключен из списка номинантов на премию Британской академии кино- и телевизионных искусств (BAFTA) из-за обвинений в растлении несовершеннолетних. Сам режиссер все обвинения отвергает.

Как сообщает пресс-служба Академии, сам фильм остается в числе номинантов в категории "выдающийся британский фильм", однако номинация Сингера "приостановлена".

Об обвинениях в домогательствах стало известно из статьи в американском издании Atlantic, которое процитировало четверых мужчин, впервые рассказавших о пережитом опыте.

Сингер отрицает все обвинения, называя их "гомофобной клеветой".

53-летний режиссер был снят с поста режиссера "Богемской рапсодии" за три недели до окончания съемок за "ненадежное поведение на съемочной площадке", как было тогда сообщено.

Сам Сингер объяснил этот эпизод, сказав, что был нездоров, а киностудия не захотела учесть его состояние в тот период. Его имя при этом осталось в титрах картины.

В среду в своем официальном заявлении руководство BAFTA заявило, что считает поведение, в котором обвиняют Сингера, совершенно неприемлемым и несовместимым с принципами Академии.

Там также признается тот факт, что Сингер отрицает все выдвинутые против него обвинения, однако говорится, что его имя будет исключено из списка номинантов до тех пор, пока ситуация с обвинениями не прояснится.

"Во избежание сомнений "Богемская рапсодия" остается в списке номинантов в категории "выдающийся британский фильм", как и другие лица, названные в качестве кандидатов в связи с номинацией этого фильма. BAFTA считает, что у каждого должно быть право на построение карьеры в спокойной профессиональной рабочей обстановке, и будет продолжать этому содействовать в индустрии кино, телевидения и развлекательных игр".

Брайан Сингер был режиссером таких фильмов как "Люди Икс", "Возвращение Супермена" и "Подозрительные лица". За последний он также был номинирован на премию BAFTA.

В январе "Богемская рапсодия" была исключена из списка номинантов на награду неправительственной ЛГБТ-организации ГЛААД - также из-за обвинений, выдвинутых в отношении Сингера.

Вручение наград состоится в лондонском Альберт-холле 10 февраля.