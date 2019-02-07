Image caption Азату Мифтахову грозит до 6 лет лишения свободы за незаконное изготовление взрывного устройства

Аспирант МГУ Азат Мифтахов, задержанный по подозрению в изготовлении взрывного устройства, освобожден после 6 суток задержания.

"Его освободили без избрания меры пресечения, он остается в статусе подозреваемого", - сказала Русской службе Би-би-си адвокат Светлана Сидоркина.

25-летний аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля в Москве.

Мифтахов подозревается по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

По словам Сидоркиной, он подозревается в изготовлении неразорвавшегося взрывного устройства, обнаруженного в Балашихе 11 января 2018 года.

Телеканал РЕН ТВ называл Мифтахова членом "леворадикальной ячейки анархистов "Народная самооборона" и утверждал, что он якобы признался в изготовлении пероксида ацетона ("кисы").

По словам адвоката Светланы Сидоркиной, ее подзащитный жаловался на насилие при задержании, а в отделе полиции Балашихи якобы вскрыл себе вены.

"Он мне пожаловался на пытки сотрудников, которые не представились, что его били ладонями и кулаками по лицу, у него остался след от шуруповерта на уровне грудной клетки. Мы все зафиксировали", - рассказывала адвокат.

Представители математического сообщества потребовали немедленно сообщить о состоянии здоровья аспиранта МГУ, а также "прекратить пытки в отношении Мифтахова и других задержанных".

Всего, по данным издания "Медиазона", по делу проходят 12 человек, однако всех, кроме Мифтахова, отпустили после обысков и допросов. В каком статусе они проходят по делу, неизвестно.

18 января в комнате Мифтахова в общежитии прошел обыск, сообщал проект "ОВД-Инфо". "Я почему-то стал представлять для них [правоохранительных органов] интерес", - говорил Мифтахов порталу.

Аспирант МГУ также рассказывал, что при обыске у него изъяли ноутбук, несколько телефонов, книги, включая электронные, и крупную сумму личных сбережений. Его самого во время обыска в общежитии не было.