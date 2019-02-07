Правообладатель иллюстрации Vkontakte Image caption Максим Плетнев погиб в Сирии 31 января

31 января в Сирии при выполнении боевого задания погиб российский офицер сил специальных операций Максим Плетнев. О гибели военного сообщили СМИ и администрация Тихорецкого района Краснодарского края, откуда он был родом, эту информацию подтвердили Русской службе Би-би-си двое его родственников. Министерство обороны России пока ничего не сообщило об этой трагедии.

Первыми о том, что 31 января 2019 года "на 25-м году жизни, при выполнении служебного задания, погиб тихоречанин Максим Плетнёв", сообщили "Тихорецкие вести". Издание рассказало, что 4 февраля Плетнев был похоронен в родном Тихорецке на местном городском кладбище. "Он погиб как герой. Об отваге молодого человека говорит и то, что на похороны прибыло командование бригады, где он служил, и боевые соратники парня", - сказано в тексте.

В первом варианте публикации описывались и обстоятельства гибели военнослужащего: "Он выстрелил управляемым снарядом по ракетной установке противника, который в ответ выстрелил в него. Максим смог бы остаться в живых, если бы покинул свою позицию, тем более что видел летящую в него ракету. Но он решил выполнить задачу, лишив противника дорогостоящей техники. Увы, но укрыться от ответного выстрела ему не хватило времени...". Однако затем районная газета почему-то удалила этот абзац из своей публикации.

5 января соболезнования семье и родственникам погибшего были опубликованы на сайте администрации Тихорецкого района. Там уточнили, что Максим Плетнев учился в тихорецкой гимназии, а затем - в Таганроге в летной школе-интернате имени 4-й Краснознамённой воздушной армии. С 2012 года проходил службу в Вооружённых силах Российской Федерации, служил в ВДВ, говорится на сайте администрации.

Правообладатель иллюстрации admin-tih.ru Image caption Гибель военнослужащего подтвердили в администрации Тихорецкого района Краснодарского края

Как писал в "ВКонтакте" сам Максим Плетнев, после таганрогской школы он закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

О его службе в ВДВ паблику "Барахолка Тихорецка" на сайте "Одноклассники" рассказала жена погибшего Алена Плетнева: "Мы вместе 5 лет и никогда я не услышала от него плохого слова ни в чью сторону. Он всегда стремился быть первым. Много работал над собой. Отлично стрелял. Свадьбу специально делали в синем цвете, под берет, т.к. он служил в ВДВ".

Один из бывших одноклассников Плетнева, учившийся с ним в гимназии №8 Тихорецка, рассказал Би-би-си: "Макс был по характеру все время серьезный. Видимо, такое воспитание. Он все время говорил, что хочет стать военным, а мы с друзьями еще перебирали профессии. На физ-ре старался быть первым, как, в принципе, и на всех уроках. Получить "три" - это для него очень плохо. Помню, как он получил двойку за невыученный стих. Он сел за парту, схватился за волосы и заплакал. Видимо, либо дома отругали бы, либо не хотел подводить родителей. Целеустремленный, но и поиграть с друзьями любил. Честно сказать, не помню, чтобы он гулял с нами после школы".

Двое родственников Плетнева подтвердили Русской службе Би-би-си, что военнослужащий погиб в Сирии. Они не смогли уточнить, в какой именно части он служил, но подтвердили, что "все командиры на прощании были", а также, что он был офицером.

В паблике "Армия - мужское сообщество №1" в социальной сети "ВКонтакте" Максим Плетнев писал в 2015 году, описывая свой самый веселый случай за время службы: "Это когда мы стреляли по беспилотнику, прилетевшему со стороны Украины, а когда он полетел в сторону Украины, по нему стали стрелять они".

Правообладатель иллюстрации VKontakte Image caption Максим Плетнев со школы мечтал стать военным

В другом случае, обсуждая в 2017 году с коллегами российское военное образование, он писал: "Меня задевает фраза: "на офицера учиться надо". На офицера может и надо, но командиром ты за эти годы не станешь. Командир - это то, как ты себя поставил в самом начале своей жизни. Настоящими командирами становятся те ребята, которые еще пацанами дворовые команды возглавляли. Люди, которые ведут за собой. За 5 лет в училище должны воспитать в первую очередь командира, а офицерское звание - это придаток. А если он командир с самого начала, делом, а не словами доказал это, это увидели, то этот придаток и так дадут. Проблема наших вузов, что они воспитывают офицеров, забывая, что они должны быть командирами".

Первые сообщения о гибели Максима Плетнева и прощании с ним в социальных сетях обнаружили исследователи Conflict intelligence team, которые передали их для изучения Русской службе Би-би-си. Они же, изучив аккаунты военнослужащего в социальных сетях, пришли к выводу, что он служил в составе сил специальных операций - подразделения российских вооруженных сил, сформированного в 2009 году. Бюджет и численность подразделения засекречены. В 2014-2015 годах его возглавлял бывший адъютант Владимира Путина генерал-лейтенант Алексей Дюмин, ныне губернатор Тульской области, а в 2015-2018 годах - генерал-лейтенант Александр Матовников, который затем стал полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

В интервью агентству ТАСС в декабре 2018 года Матовников, получивший звание Героя России за службу в Сирии, рассказывал, что его бывшие подчиненные до сих пор продолжают выполнять боевые задачи в этой стране: "Было несколько командировок - от полугода до девяти месяцев, а мои подчиненные [находятся в Сирии] с июля 2015-го по настоящее время. Заранее начали готовить данные об объектах противника. Но лично я, конечно, не воевал - командовал".

В 2016 году в Сирии погиб старший лейтенант ССО Александр Прохоренко, который в районе населенного пункта Тадмор в провинции Хомс вступил в бой с боевиками запрещенного в России "Исламского государства", был окружен и, не желая попасть в плен, вызвал огонь на себя. О гибели Александра Прохоренко сообщило министерство обороны, а о его подвиге много рассказывали официальные российские СМИ. В его память были названы улицы в Оренбурге и Грозном, в Оренбурге и итальянском городе Вальи-Сотто были открыты памятники военному, а 5 мая 2016 года в Пальмире состоялся концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, посвященный памяти Прохоренко.

Двое военнослужащих ССО, воевавшие в Сирии, были представлены к званию Героев России при жизни - полковник Вадим Байкулов и ефрейтор Денис Портнягин.

О гибели в Сирии Максима Плетнева министерство обороны России пока официально ничего не сообщило. В январе 2019 года Русская служба Би-би-си рассказывала о гибели в Сирии военнослужащего 21-й гвардейской мотострелковой бригады Андраника Арустамяна. Его смерть оборонное ведомство также никак не комментировало.