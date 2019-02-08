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Респектабельные научные журналы в течение двух десятилетий печатали статьи о пересадке органов, возможно, изъятых у казненных китайских заключенных, утверждает международная группа ученых.

Их исследование, опубликованное в среду в журнале BMJ Open, вызвало настоящий скандал в научном мире.

Изучив сотни научных статей о трансплантации, вышедших с 2010 по 2017 год, авторы обнаружили, что более 90% из них могли быть написаны по итогам пересадки органов казненных в Китае заключенных - во всяком случае, исследователи не смогли убедительно опровергнуть это предположение.

Тот факт, что приговоренных к смертной казни заключенных в Китае после смерти фактически разбирают на органы, власти страны официально признали в 2009 году.

Одна из авторов доклада, профессор клинической этики Венди Роджерс, обвинила редакции журналов, исследователей, хирургов и остальных причастных к публикации этих работ в "варварских методах добычи органов".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Правозащитники утверждают, что в Китае ежегодно расстреливают тысячи заключенных

Кроме того, подробный анализ научных работ показал: упоминание о том, что согласие донора на пересадку было получено перед трансплантацией, и вовсе отсутствовало в 99% научных работ.

Теперь ученые из Австралии, США и Новой Зеландии требуют изъять эти статьи из опубликовавших их журналов, поскольку те нарушили принятые в научном сообществе этические стандарты, и начать отдельное расследование по каждой работе.

По действующим нормативам, перед операцией врачи и исследователи обязаны удостовериться в том, что донор не возражал против пересадки его органов после смерти.

Доноры поневоле

Летом 2009 года газета China Daily неожиданно сообщила, что после приведения в исполнение смертного приговора у казненных регулярно изымаются здоровые органы для пересадки.

На тот момент почки, печень и другие органы, изъятые у заключенных, составляли две трети всего донорского материала в Китае, поскольку культурная традиция страны предписывает хоронить умерших, не нарушая целостности их тел и в стране острый дефицит доноров-добровольцев.

Это признание вызвало возмущение международного сообщества. Врачи заявляли, что отказываются проводить пересадку органов, происхождение которых не установлено доподлинно.

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Публикация научных исследований с использованием органов, полученных от китайских заключенных, была запрещена.

В результате несколько лет спустя Пекин пообещал прекратить эту практику. Однако было это сделано или нет, достоверно неизвестно.

Правозащитные организации утверждают, что в Китае до сих пор ежегодно казнят тысячи заключенных, но официальные цифры остаются государственной тайной.

Результаты исследования

Всего с 2000 по 2017 год в рецензируемых научных журналах было опубликовано 445 научных статей о пересадке органов, где в общей сложности рассказывалось о более чем 85 тысячах операций.

Из них в 412 статьях (92,5%) авторы не удостоверились в том, что пересаженные органы не были ранее изъяты у казненных китайских заключенных.

Еще в 19 работах, утверждавших, что донорские органы из Китая были получены не от казненных, описывались операции, проведенные до 2010 года, когда там в принципе не существовало программы добровольного донорства.

Правообладатель иллюстрации NHS Image caption Так выглядит британская карточка донора-добровольца

О том, что врачи заручились согласием донора или его родственников на пересадку, и вовсе сообщалось всего в шести работах (0,2%).

В настоящий момент в большинстве стран Запада любой человек может подписать предварительное согласие на пересадку его органов (или отказаться от нее) в случае внезапной смерти - например, в результате автомобильной аварии - при постановке на учет у врача.